Sin ropa y en la tina, Karol G anunció que su disco ‘Mañana Será Bonito’ sale el 24 de febrero

La colombiana Karol G tiene a todo el mundo al filo del asiento desde hace varias semanas cuando compartió un adelanto de su próximo disco ‘Mañana Será Bonito’. Ahora confirmó la fecha pero sumergida en un tina. El álbum saldrá a las plataformas digitales el próximo 24 de febrero.

Además, Karol G también compartió la portada del mismo y un clip en Spotify correspondientes a una de lasa canciones: ‘Dañamos la amistad’ en medio de su baño de burbujas. La ex de Anuel AA no quiere dejar para nadie y encima sacó ‘merch‘: camisetas, gorros, hoodies y hasta unos lentes son parte de la nueva colección de ‘Mañana Será Bonito’ que llegará a los fans de la cantante de género urbano el 24 de este mes. View this post on Instagram A post shared by Karol G FR (@karolg.france)

“Esta es la carita de mi álbum. Se las presento con todo el amor y orgullo que guarda este pechito. La verdad, no puedo creer que me aguanté tanto para revelar esta fecha y que hoy por fin les puedo contar ……… Familia: MIIIIII ÁLBUMMMM SALEEEE EN 14 DÍAAAAaaaaaSs en 14.Estoy felizzZ…. Y contando los días”, escribió Karol G desde su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Mismo lugar donde hace pocos días publicó una serie de fotos presumiendo su cuerpazo con un vestido color agua muy corto y un agujero en el medio de su busto. Horas después, su ex Anuel AA la mencionaba en un live que hizo en la misma red social anunciado el fin de su matrimonio con La Chivirika, Yailin La Más Viral. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Anuel AA dijo que cuando se enamora respeta y entrega su corazón como pasó con estas dos últimas relaciones. Sin embargo, una influencer y modelo de nombre Melissa Vallecilla, quien dijo hace meses que estaba esperando un hija del intérprete de ‘El Nene’ y ‘Mercedes Tintia’, salió al paso ante las declaraciones del puertorriqueño.

“Al que le va a salir es a vos cuando yo salga a explicar la porquería que sos vos. No te la vengas a dar de santo ni de buen padre pedazo de m…”, aseguró la mamá de la supuesta hija de Anuel. Éste no ha reconocido a la pequeña de manera pública y la negó durante el polémico live. La niña se llama Giani Gazmey, apellido del ex de Karol G. View this post on Instagram A post shared by Suelta La Sopa (@sueltalasopatv)

