VIDEO| Anuel AA anuncia que está separado de Yailin

El cantante del género urbano Anuel AA anunció a través de una transmisión en vivo en su perfil de Instagram que se separó de su esposa Yailin La Más Viral, quien se encuentra esperando una hija de ambos.

Emmanuel Gazmey Santiago, nombre real del artista, dio a conocer la separación cuando hablaba de la pronta llegada de su hija Cattleya.

“Yo y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida… Es triste que está embarazada y podemos estar juntos ahora mismo teniendo una familia bajo un mismo techo, pero por cosas de la vida, no estamos juntos”.

El cantante urbano no reveló las razones por las que ocurrió la ruptura. Asimismo, pidió a República Dominicana que apoyen a Yailin en su carrera musical y la describió como una mujer “joseadora con su familia” y de “buen corazón”.

Anuel dijo que desde el principio de su relación la joven estuvo metida en el ojo del huracán; que fueron miles de cosas las que dijeron de ella. Sin embargo, manifestó que poco le importó lo que decían de su esposa.

“Yailin es la madre de mi hija, no estoy con ella, pero es la madre de mi hija y desde el principio dijeron 70 mil cosas de ella; la pisotearon y todo tratando de dañarle el nombre, pero eso a mí no me importó. Yo la conocí a ella y mi relación era directo con ella”.

Subrayó Enmanuel.