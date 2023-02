Yailin La Más Viral estrena nuevo look en vísperas de la llegada de su primera hija

La cantante dominicana Yailin La Más Viral se encuentra cada vez más cerca de dar la bienvenida a Cattleya, la hija que tendrá con Anuel AA. Y dentro de los preparativos para este monumental hecho se incluyó un inesperado cambio de look que puso a hablar a las redes. ¡Aquí te contamos los detalles!

Desde su cuenta oficial en Instagram, la intérprete de “Si tu me busca” publicó una fotografía con la que mostró su nueva cabellera. Se trató de un tono rubio platinado que sorprendió a sus seguidores, ya que se se alejó radicalmente de la melena oscura que había mantenido por varios meses.

“El cuerpo necesita descanso, la mente paz y el corazón alegría”, escribió Yailin La Más Viral para acompañar la la selfie dentro de la portó un maquillaje sencillo que resaltó su belleza natural.

Aunado a esto, la influencer recurrió a sus historias de Instagram para dar otra probadita de su transformación, aprovechando el momento para dejar una pista sobre la fecha de nacimiento de su bebé junto a Anuel AA.

“Esperándote mi flor, solo faltan semanas”, mensaje con el que se confirmó Yailin La Más Viral estaría dando a luz a finales del mes de febrero o principios de marzo.

Como ya es costumbre, su actividad en redes sociales no tardó en generar revuelo y desatar una ola de comentarios en los que las opiniones divididas estuvieron a la orden del día. No obstante, esto no evita que Yailin comparta uno que otro vistazo a su embarazo y los cambios que ha vivido durante esta etapa en su vida.

