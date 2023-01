Karol G comparte fotos del video de “X si volvemos”, posando en tanga y con el cuerpo lleno de aceite

El espectacular regreso de Karol G a la escena musical está a punto de comenzar, y mientras tanto ha hecho estallar Instagram con una serie de fotografías en las que aparece recostada y con el cuerpo lleno de aceite, usando medias con liguero, un top blanco con abertura al centro y una tanga roja. Se trata de escenas del videoclip de su nuevo sencillo “X si volvemos”, que es a la vez una colaboración con Romeo Santos.

En otro post Karol aparece presumiendo su cabello rojizo y el tatuaje que lleva con la palabra Hope (Esperanza), posando con las manos en la nuca y con la canción -que se estrenará el 2 de febrero- como fondo musical.

En cuanto a Romeo Santos, hizo lo suyo compartiendo en Instagram un clip -que está por llegar al millón de likes- en el que aparece a bordo de su auto y disfrutando de “X si volvemos”, acompañándolo de un fragmento de la letra: “Nuestro amor ta´ j***o, pero qué sensación cuando en la cama se acaban los lío 👿”. View this post on Instagram A post shared by Romeo Santos (@romeosantos)

