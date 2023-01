Usando un minúsculo sostén rosa Karol G presume sus atributos al posar muy sexy

Karol G dio una sorpresa a sus fans con una nueva colección de fotos que publicó en Instagram y que hasta el momento lleva más de tres millones de likes. En las imágenes la colombiana aparece usando un pequeño sostén rosa que resaltó sus atributos, enviando un beso y presumiendo sus tatuajes. Todo lo complementó con el mensaje: “X si Volvemos 🌸🌸🌸💖💖💖💖🎀🎀💒💒💒🌸🌸🌸👙👙👙💖💖💖🧠🧠🧠💗💗💗💗🎀🎀🎀🌸🌸🌸🌸🌸🎟️”

La bella reguetonera está lista para regresar a la escena musical, ahora con una producción que lleva por título Mañana será bonito, y que promovió hace unos días compartiendo un video que la muestra hablando por teléfono con un niño. Ella califica ese trabajo como “el proyecto al que tanto amor y tiempo le he dedicado”.

Karol también sorprendió a sus seguidores de esa red social con una serie de imágenes tomadas en lo que parece ser un camerino y que se distingue por su decoración en color rosa. Según diversas fuentes en los próximos días se estrenará una canción en la que colabora con Shakira, pero la bichota no ha dicho nada al respecto hasta ahora. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

