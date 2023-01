Sin sostén, Karol G se pasea usando botas y una minifalda a cuadros

Karol G dio la primera sorpresa de 2023 a sus fans, pues en su cuenta de Instagram publicó una colección de fotografías en las que luce espectacular al usar botas, minifalda a cuadros y un top corto que dejó ver que no llevaba sostén. Ella posó junto con un perro y un loro, complementando todo con el mensaje: “No tengo un caption pero tengo una cerdita, dos perritos y un loro y tú ????” El post ya ha superado los dos millones de likes.

En otras imágenes la reguetonera colombiana se dejó ver al ir a surfear, usando tanga y un top amarillo que al mojarse transparentó un poco sus encantos. Ella escribió un largo y emotivo mensaje para cerrar 2022: “Gracias 2022 por lo difícil que fuiste, pero más aún, por todo lo que me enseñaste ✨🌊 Cada día me siento diferente, me siento más feliz, más fuerte, mas tranquila, queriéndome mucho y valorando cada regalito de la vida y ese amor infinito por parte de ustedes que nunca me faltó”. 🌺

Uno de los recientes sencillos de Karol G, “Egipto”, ha resultado todo un éxito y ya supera los 73 millones de vistas en YouTube. Para la cantante una de las más grandes satisfacciones fue viajar a ese país para grabar el videoclip del tema: “Más allá de estar en mi Top 5 de lugares del mundo que soñaba conocer, tenía una visión un poco más ambiciosa en este país: cerrar las calles, la esfinge y las pirámides de Egipto para lograr un video que siempre estuvo en mi mente, en mis metas por cumplir y en mi corazón!” View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

También te puede interesar:

-Karol G presenta “La vida es una”, tema principal de la cinta “Puss in Boots: The last wish”

-Karol G presume sus curvas al usar un minivestido negro con transparencias