Karol G presenta “La vida es una”, tema principal de la cinta “Puss in Boots: The last wish”

Karol G puede decir que ya cuenta en su exitosa carrera con un tema de película. Se trata de “La vida es una”, que escribió junto con el productor Daniel Oviedo (mejor conocido como Ovy on the drums) para el filme de animación de los estudios DreamWorks “Puss in Boots: The last wish”, secuela de la cinta de 2011.

Ya se ha dado a conocer un fragmento de la canción a través de un divertido video publicado en la cuenta oficial de Puss in Boots de TikTok. En el clip, el Gato con Botas aparece bailando al ritmo de “La vida es una”, un rítmico tema de reguetón que promete ser un hit para Karol este fin de año.

“Puss in Boots: The last wish” se estrenará en Estados Unidos el 21 de diciembre; la película cuenta con las voces de Antonio Banderas, Salma Hayek, Florence Pugh, Ray Winstone y Wagner Moura. En los próximos días se estrenará el video oficial del tema de Karol G, lo cual ha emocionado a todos sus fans.

