Salma Hayek no quiere que su hija Valentina sea actriz y explica sus razones

Salma Hayek, quien celebró los 15 años de su hija Valentina Paloma, rompió el silencio y aceptó, dentro de su faceta como madre, que no quiere dejar a su primogénita ser actriz.

La mexicana, originaria de Veracruz, es actualmente todo un ícono actoral para su nación, debido a que se ha labrado un camino exitoso en Hollywood, compartiendo producciones cinematográficas con grandes estrellas internacionales.

Hayek no solo se ha conformado con ser una actriz, también se le conoce por su empeño en ser productora, otro éxito para su carrera en la industria del entretenimiento.

Pese a esto, todo a punta a que su única hija, junto al multimillonario François-Henri Pinault, François-Henri Pinault, no tiene permitido seguir los pasos de su madre, ¿tiene otro futuro?

Carrera de Salma Hayek

Salma Hayek comenzó su carrera cuando solo tenía 19 años, en 1988, interpretando papeles en telenovelas en México. Pero sus talentos la llevaron a la pantalla grande e interpretando uno de sus papeles más contundentes, a la famosa pintura Frida Kahlo.

Hasta el momento, su hija Valentina Paloma Pinault está lejos del ojo público, teniendo muy pocas apariciones, pese a tener dos padres mundialmente famosos.

Aunque, Valentina ha dejado claro que quiere ser actriz, a lo que Salma Hayek ha respondido con una contundente negatividad, no porque no crea que tiene talento, sino que considera que está muy joven para enfrentar a la gran industria que es Hollywood.

“Cuando actúas de muy joven pierdes el anonimato. Creo que a nivel general, lo mejor es mantener y tener una estrategia de vida que te permita tener una faceta artística, una profesional y otra como mujer, sabiendo que siempre una de esas cosas se arriesga un poco”, dijo la actriz en el diario el Heraldo USA.

“Cada persona tiene una sensibilidad distinta: lo tienes que ir armando, realmente no hay nadie que te diga cómo hacerlo. Significa entender qué sacrificas, qué da o qué quita”, puntualizó Salma.

Valentina no solo quiere ser actriz, sino también como productora como su madre, “Me gustaría ser actriz y después directora porque eso es lo que tiene sentido en mi cabeza (…) Además, creo que debe ser más complicado ser director si no tienes experiencia del otro lado de la pantalla, eso podría ayudar a dirigir”.

Seguir leyendo: