Karol G posa muy sexy usando un top blanco con gran abertura al centro

Karol G ha impactado a sus fans con un clip compartido en Instagram y que la muestra en una terraza, usando jeans holgados y un ajustado top blanco con abertura al centro. Creyendo que se trataba de una sesión de fotos ella permaneció inmóvil durante varios segundos, para luego preguntar a la chica que se encontraba grabando: “¿Es un video?”

La colombiana tiene preparada una sorpresa para sus fans, ya que también dio a conocer un breve video en el que aparece caminando y con una canción en inglés -que no es del género de reguetón- como fondo musical. Ella escribió en su post un fragmento de la letra, por lo que podría tratarse de un nuevo sencillo.

La gira Bichota de Karol G duró más de un año, y habrá dos fechas adicionales en Puerto Rico el 11 y 12 de marzo. Mientras tanto, ella ha obtenido más de tres millones de likes en Instagram gracias a una colección de fotos en las que aparece en diversos sitios, como un curioso camerino tapizado de peluche en color rosa. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

También te puede interesar:

-Karol G se muestra en el baño y sentada en el inodoro

-A bordo de una camioneta Karol G se lleva el hot dog de una fan