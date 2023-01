Karol G se muestra en el baño y sentada en el inodoro

Vaya sorpresa la que ha dado Karol G a sus fans, pues en su cuenta de Instagram compartió una serie de fotos que la muestran usando varios atuendos, luciendo muy sensual; destacó una selfie en la que aparece en el baño y sentada en el inodoro. El mensaje que escribió junto a las fotos (que llevan ya más de dos millones de likes) fue: “KaraOke TimE ⭐️⭐️⭐️💖 Sigue Le Letra de la cancioOOOn 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 pdTa: me encanto la foto haciendo pipi 🤭🤭🤭 Los Extraño mucho pues !! Muaaaaaaaaaa”.

Luego de una extensa gira la bella reguetonera prepara su regreso a la escena musical, y muchos rumoran que podría ser en una colaboración con Shakira. Ella dejó ver su solidaridad con su compatriota con la frase “te quedó grande” escrita en su camiseta, durante un partido de los Lakers al que acudió. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site (@karolgsite)

Karol también es fan de otros artistas, y al enterarse de que este año el grupo mexicano RBD hará una gira internacional recurrió a su cuenta de Twitter para publicar un mensaje, haciendo un llamado para que el ahora quinteto se presente en Colombia. Haciendo mi respectiva llamada para que RBD vaya a Colombia 🥺🤞🏽✨✨✨— LABICHOTA (@karolg) January 21, 2023

También te puede interesar:

-Karol G presenta “La vida es una”, tema principal de la cinta “Puss in Boots: The last wish”

-Sin sostén, Karol G se pasea usando botas y una minifalda a cuadros