Karol G anunció su nuevo álbum ‘Mañana Será Bonito’ en Instagram

La Bichota Karol G por fin tiene su álbum listo. Se trata también de una canción que lleva el mismo nombre ‘Mañana Será Bonito’. Además también dio a conocer por Instagram parte de su videoclip. En él se ve montada en una camioneta roja en Medellín, Colombia. Ciudad de nacimiento de la también “Gatúbela”.

“El nombre del álbum viene de una frase que yo me mantuve diciendo durante un tiempo en el que no me sentía bien. Cada día yo me decía a mí misma: ‘Mañana Será Bonito’, Mañana será hermoso”, dijo Karol G en una entrevista exclusiva a la Revista Rolling Stones. En el video también aparece una nota que dice: “Si estás triste llámame”. De inmediato, se ve el plano de La Bichota llamando desde un teléfono público. "The name of album is a a phrase I kept repeating to myself when nothing felt great," @karolg tells Rolling Stone. "Every day I'd say to myself, 'It's okay, mañana será bonito — tomorrow will be beautiful."https://t.co/Py9HS62OSn— Rolling Stone (@RollingStone) January 25, 2023 …y de mis amigos. yo tampoco estaba feliz. Así que todos los días me decía a mí mismo. “Esta bien mañana sera bonito” – Karol G para Rolling Stone pic.twitter.com/kjxgWp5tAg— Karol G Site (@KarolGSite) January 25, 2023

La llamada es atendida por unos niños y uno menciona la frase cuando casi termina la llamada: “Mañana Será Bonito”. Karol G también dijo en la misma entrevista que esto ocurría en un momento en que su carrera estaba en la cúspide, pero ella personalmente no se sentía ni feliz, ni triste. Simplemente no se hallaba. Era entonces cuando repetía la frase que ahora es el nombre de su álbum y de su próximo sencillo promocional. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Karol G también pudiera lanzar tema con Shakira

Justo hace pocos días se apareció un con una camiseta que decía “Te Quedé Grande”. Se cree que en apoyo a su paisana Shakira. Esto después del lanzamiento de la Music Sessions 53 con Bizarrap. Además los rumores de que estas dos colombianas juntaron poderes suenan cada vez con más fuerza. Hoy Karol G con una blusa con la leyenda ”Te Quedó grande„ y la canción de Shakira dice ”a ti te quedé grande„. Será que nos estarán dando pistas de su colaboración? Ya el rumor es muy fuerte y todo da a que si. pic.twitter.com/LVMJJaE0VM— Shakira carla Shakira en español. sessión #53 🎶 (@shakiracarla) January 21, 2023

Según medios españoles, la intérprete de Tusa, El Makinón y MAMIII ya estuvo en Barcelona grabando con la colombiana y el 2 de febrero, día del cumple de Gerard Piqué y también de Shakira, sería el estreno del tema. También dicen que la autoría es de Karol G, pero que le darán con todo a sus respectivos exes. Así que “amanecerá y veremos” si es cierto.

