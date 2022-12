Karol G estrena “El Viaje con Chente” para Amazon Music desde el Cairo

Hace pocas semanas, la estrella del género urbano, Karol G, estrenó su tema Cairo. Mismo que grabó desde Egipto y el cual tiene una filmografía que nada tiene que envidiarle a las películas de Hollywood. Justo desde el mismo set de grabación de su último éxito musical, la estrella colombiana ofreció una entrevista exclusiva al comediante puertorriqueño Chente Ydrach en lo que llamaron “El Viaje con Chente” para Amazon Music.

Hace muchos años el humorista entrevistó a Karol G. Dice que paseaban y turisteaban para aquel momento. Ahora, años después y cuando el éxito de La Bichota es todo un suceso mundial a la par de su amigo y compañero de género, Bad Bunny, Chente Ydrach vuelve a entrevistarla pero las calles del Cairo, mientras grababa el videoclip de lo que para la colombiana es uno de los proyectos más especiales de su carrera.

Mañana 6 de diciembre se estrenará “El Viaje con Chente” en el canal de Amazon Music Live en Twitch. Ahí desnudará los avances de su carrera, de su vida y sobre todo de cómo ha sido girar por más de un año por el mundo entero con dos giras que han estado entre las primeras más lucrativas del mundo: Bichota Tour y $trip Love Tour. No podemos olvidar que Karol G se consolidó como la artista latina femenina más rentable del 2022.

La entrevista se podrá ver en el canal Amazon Music En Vivo que se estrenó hace poco en Twitch, que se ve en Estados Unidos y Latinoamérica. También se podrá disfruta a través de la app de Amazon Music exclusivamente a partir del 7 de diciembre y en el Prime Video de Amazon el 21 de diciembre, como regalo de Navidad de La Bichota y Amazon Music.

Karol G y Chente

“… Es realmente gratificante tener ese background y de momento retomar la conversación al otro lado del mundo como turistas en El Cairo. Me encanta Karol G, la pasé brutal, soy un gran admirador de ella. La conversación que tuvimos para Amazon Music fue increíble, no se pueden perder todo lo que me contó…”, aseguró el puertorriqueño de lo que fue esta experiencia.

Ambos se pueden ver caminando por las calles del Cairo en Egipto y también revelan todos los pormenores de los que fue el behind the scenes y backsatge del videoclip de la también interprete de “El Makinón“, “Tusa” y “Provenza“. Además Karol G habló también de cómo ha logrado empoderar a la mujer latina a través de su música y cuál cree que es su fórmula del éxito.

Sigue leyendo:

¡Pillada! Karol G causó un alboroto con topcito en restaurante de Colombia

Karol G y Yalitza Aparicio se desatan y abrazan cantando La Cárcel de Los Bukis

Karol G llego mostrando el bodysuit y luego se desató en cacheteros en el Latin Grammy

Karol G bajó su pantalón y mostró su hilo dental rosado en Instagram

Sin sostén, Karol G modela un vestido gris que resalta al máximo sus atributos

Karol G mete la cabeza entre las piernas de un esqueleto en Boston