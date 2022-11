Karol G bajó su pantalón y mostró su hilo dental rosado en Instagram

La Bichota, Karol G, ya dijo en Instagram que se estaba preparando para el Latin Grammy 2022 y que se estaba: “Poniendo bonita”. Ahora dejó claro que lo logró. Sin miedo a nada, la cantante de género urbano se dio la vuelta, bajó su pantalón y mostró su hilo dental a la cámara sin pena, ni gloria. Por supuesto incendió la red social.

Karol G vía instagram post. pic.twitter.com/lODCxCExGr— KAROL G INSTAGRAM (@karolginstagram) November 15, 2022

Vistiendo un outfit rosado del diseñador y director creativo Glenn Martens (de las marcas Y/Project y Diesel), Karol G dejó su tanga rosada a la vista al ponerse de espaldas. Pero también sorprendió por su maquillaje de párpados rojos, creando así una nueva tendencia que seguramente se pondrá de moda. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg) Deslizar a la derecha. Karol G vía Instagram Post. pic.twitter.com/XPMUzDar0O— Karol G Stats (@KarolGOnStats) November 15, 2022

Hasta las uñas las llevó color rosado y unos ositos que usó como filtro en las sexys fotos también. La Bichota se encontraba haciendo una parada estratégica en Los Ángeles para salir rumbo al Mandalay Bay Resort & Casino en Las Vegas, que se llevará a cabo este jueves 17 de noviembre el Latin Grammy 2022. Karol G tiene 3 nominaciones y además hará una conducción especial para los becados a la Fundación de La Academia. View this post on Instagram A post shared by The Latin Recording Academy (@latingrammys)

Karol G estrenó Cairo

La ex de Anuel AA sacó hace pocos días su nueva canción “Cairo”. Mientras unos le admiran la osadía de haberse ido hasta Egipto a grabar el increíble videoclip con Ovy On The Drums, otro tanto la reventó y hasta la llamaron: “Hipócrita”. Varios de sus detractores dijeron que sus canciones no empoderan a la mujer, tal como ella señaló en una de sus últimas publicaciones en Twitter. “Una Reina es una Reina, no importa que piensen de ella. Su valor no lo determina si a alguien le gusta o no lo que ella es lo que ella hace porque a pesar de lo que tú pienses, ella seguirá amándose ella misma… seguirá siendo una Reina.”— LABICHOTA (@karolg) November 7, 2022

Sin embargo, sus fans son más y esos no han parado de reproducir “Cairo”. El video suma hasta el momento de cierre de esta nota con más de 8 millones de reproducciones en Youtube y alcanza a “Monotonía” de Shakira en reproducciones de arranque.

Karol G hizo $70 millones en su tour

El $strip Love Tour fue una de las giras más taquilleras para un artista latino, seguido de Bad Bunny con el World’s Hottest Tour y La Última Vuelta World Tour de Daddy Yankee. Además es la artista femenina hispana más reproducida en Spotify. Esto sin mencionar que hizo dos giras en el mismo año. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

El Bichota Tour Reloaded continuó este 2022 hasta que terminó a mediados de año y fue cuando comenzó su segunda gira por las ciudades más importantes de los Estados Unidos. En muchos tuvo varios invitados como Becky G, Grupo Firme, Nicky Jam, Arcángel y Maldy Society, con quien grabó su tema anterior “Gatúbela”. Mismo que les dejamos aquí abajo para que lo disfruten.

Sigue leyendo:

Karol G envía mensaje de amor a Rihanna en Twitter: “Te Amo”

Karol G y Becky G pusieron de pie el Crypto.com Arena de Los Ángeles

Chiquis Rivera posa con Karol G y hasta le toca la retaguardia

Karol G jala la tanga de su bikini y asegura: “Las curvas siempre de moda”

Karol G cubre sus senos sólo con su cabello rojo e incendia el Instagram

Karol G muestra la retaguardia por agujeros de pantalón y posa con Mia Khalifa en Miami