Chiquis Rivera posa con Karol G y hasta le toca la retaguardia

Como muchos otros famosos Chiquis Rivera también es fan de varios artistas, entre éstos Karol G, y no cabía de felicidad al encontrarse con ella tras el concierto que dio en Los Ángeles. Ambas posaron para varias fotos y Chiquis hasta tocó la retaguardia de la colombiana, añadiendo así el toque picante a una de las imágenes.

La hija de Jenni Rivera acudió al concierto acompañada de amigas; para la ocasión optó por un look urbano y sexy, compuesto por un top tipo pañoleta en color verde, jeans holgados y una gorra con aplicaciones. Ella publicó en su cuenta de Instagram los mejores momentos del show, y complementó todo con el mensaje: “Me la pasé INCREÍBLE anoche! Gracias a mi amiga Helen Ochoa por hacer mi gorra de último minuto! Te amo y te aprecio. Karol G, eres una REINA!”

En el plan musical, hace algunos días Chiquis Rivera publicó un video en el que se le ve dando los últimos toques a su primera canción de corte navideño, que lanzará muy pronto. Ella lució espectacular con un total look rojo de sudadera y ajustados leggings, diciendo a sus fans que este tema “les encantará”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

También te puede interesar:

-Usando leggings negros Chiquis Rivera baila sensualmente frente a un espejo

-Chiquis Rivera presume su nueva figura en ceñido vestido gris y hasta baila sensualmente