Desnuda, Karol G se envuelve en plástico como preparación al Latin Grammy 2022

A tan solo días de celebrarse una nueva edición de los Latin Grammy 2022, las estrellas inician sus preparativos. Tal es el caso de Karol G, quien confirmó su asistencia al show con un video bastante orgánico para sus fanáticos y donde se dejaba ver desnuda cubriendo su cuerpo en plástico.

Envuelta en plástico y sudando en un sauna, así se grabó La Bichota Karol G, tipo selfie para comentar que se estaba preparando con la mejor de las energías de la premios más importantes a la música latina a realizarse el 17 de noviembre en Las Vegas.

“Hola! Estoy pues aquí poniéndome bonita para los Latin Grammy 2022. He estado estos días juiciosa ensayando y entrenando. Este videito era para los de siempre, para decirles que los amo y que si todos los que están aquí escuchan por lo menos tres veces la canción vamos a hacer un montón de cosas muy chimbas. Les mando un besito, ojalá que les haya gustado”, dijo Karol G en un mensaje que envió en Telegram a sus fans.

Aunque La Bichota creó este material para sus fanáticos más exclusivos, el video no tardó en hacerse viral en el resto de las redes sociales como Twitter e Instagram y por supuesto generar un sinfín de comentarios.

“Qué linda y con ese carisma ufff”, “Preciosa”, “Cuánto no daría por tomarme una foto contigo Karito”, “Yo no me pierdo los Grammy”, “Voy a ver al amor de mi vida, mamasota”, son algunos de los comentarios expuestos por sus fans.

Además, otros tantos seguidores revelaron que escuchan “Cairo” no una, ni dos, sino muchas veces al día, lo que evidencia la buena receptividad que está teniendo su nuevo sencillo, que produjo Ovy On The Drums.

“Más allá de estar en mi Top 5 de lugares del mundo que soñaba conocer, tenía una visión un poco más ambiciosa en este país: cerrar las Calles, la esfinge y las pirámides de Egipto para lograr un video que siempre estuvo en mi mente, en mis metas por cumplir y en mi corazón..”, escribió la ex de Anuel AA junto a un carrusel de fotografïas.

“Cairo” rompió récord en YouTube en arranque por superar las cuatro millones de visitas a tan solo horas de su estreno. Así que todo indica que la cantante colombiana de género urbano volverá a romper récords con una canción. Sin mencionar los $70 millones de dólares que hizo con su $trip Love Tour.

Karol G en los Latin Grammy 2022

En la vigésima tercera entrega de estos importantes premios que se celebrarán en Las Vegas, la colombiana buscará destacarse como conductora. Además, podría llevarse a casa algunos premios, por su nominación en tres categorías entre ellas Grabación Del Año y Canción del Año. View this post on Instagram A post shared by The Latin Recording Academy (@latingrammys)

