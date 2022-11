Karol G eleva la temperatura en el escenario con un enterizo ‘pegadito’ y de látex

La cantante del género urbano Karol G no solo enloquece al público al interpretar sus más grandes éxitos, también lo hace con los atrevidos looks y sensuales pasos de baile sobre el escenario, así lo dejó ver un internauta que capturó un candente momento protagonizado por la colombiana durante una de sus presentaciones. ¡Aquí te contamos todos los detalles!

Fue a través de plataformas como Twitter e Instagram que salió a la luz un audiovisual capturado durante una de las presentaciones de la denominada ‘Bichota’ en su famosa gira “$trip Love”.

El breve clip mostró a Karol G, intérprete de éxitos como “Makinón” y “Tusa”, desfilar por la tarima enfundada en un ajustadísimo enterizo rojo y de látex que acentuó sus curvas en todos los lugares correctos.

El despampanante look no hizo más que desatar furor dentro de su comunidad digital, quienes no dudaron en recurrir a la sección de comentarios para dedicarle uno que otro piropo por su silueta de infarto.

Sin embargo, fue su caminata digna de pasarela y atrevidos movimientos, mientras interpretaba uno de sus temas, los que dejaron al público con la boca abierta. Y es que Karol G ha demostrado que no tiene miedo a explorar su lado más sensual y atrevido para cada uno de sus shows.

Cabe recalcar que este no ha sido el único hecho ocurrido durante su tour que ha encabezado los titulares de diversas publicaciones, pues recordemos que hace algunas semanas, la colombiana reveló que una mujer dio a luz en pleno concierto.

“¡Ey, familia! Resulta que cuando estaba en el concierto aquí en Fresno hubo una mujer que dio a luz cuando estaba cantando ‘Makinón’ y fue una locura“, contó la famosa. “Entonces terminé el concierto, me averigüé los datos y vine a visitarla al hospital porque me siento muy emocionada y estoy en shock”, añadió en una historia de Instagram.

