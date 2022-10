Una mujer da a luz en pleno concierto de Karol G y la cantante le regala una visita en el hospital

En medio del éxito que ha alcanzado con su gira por Estados Unidos y Canadá, la cantante colombiana Karol G sumó una experiencia más a su historia de vida. Y es que la famosa dio a conocer que mientras ella cantaba y bailaba sobre el escenario, ¡una fanática dio a luz en pleno show! ¿Cómo se desarrollaron los hechos? Aquí te lo contamos.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de “El Makinón” contó el insólito evento vivido durante la madrugada de este 26 de octubre.

De acuerdo con la narración de Karol G, todo iba viento en popa durante su presentación en Fresno, California, cuando una mujer inició su trabajo de parto y fue trasladada rápidamente a un centro médico.

“¡Ey, familia! Resulta que cuando estaba en el concierto aquí en Fresno hubo una mujer que dio a luz cuando estaba cantando ?Makinón? y fue una locura”, contó la famosa a través de su red social. “Entonces terminé el concierto, me averigüé los datos y vine a visitarla al hospital porque me siento muy emocionada y estoy en shock”, reveló mientras ingresaba al Saint Agnes.

Sin embargo, la cosa no acabó allí, ya que la cantante del género urbano continuó manteniendo informada a su comunidad digital; la artista subió una selfie en primer plano donde mostró su emoción y reveló el nombre de la bebé.

Para sorpresa del público, la pequeña no llevará el nombre de la colombiana, sino Anahí y, de acuerdo a lo informado, no presentó ninguna complicación a pesar de su particular nacimiento.

“Anahí, la bebé, ¡está increíblemente saludable y hermosa! Su mamita también y yo? ¡sin palabras! Feliz, bendecida y agradecida por las experiencias increíbles que Dios suma a mi vida? ¡Aquí estoy! Siempre leal a la lealtad de ustedes”, finalizó.

Te puede interesar:

? Karol G y Becky G pusieron de pie el Crypto.com Arena de Los Ángeles

? Chiquis Rivera posa con Karol G y hasta le toca la retaguardia

? Karol G confiesa que tenía carne en sus dientes a su salida del Strip Love Tour