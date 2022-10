Karol G envía mensaje de amor a Rihanna en Twitter: “Te Amo”

La espera finalizó y Rihanna ha sorprendido a sus seguidores con el estreno de un nuevo tema, y una de las fanáticas que hizo públicas sus emociones fue la colombiana Karol G, quien le envió un mensaje de amor a través de Twitter.

Rihanna, Te Amo! ♥️ Ojalá algún día te lo pueda decir mirándote a los ojos! No hay una persona en el mundo que me inspire más que tú !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! — LABICHOTA (@karolg) October 28, 2022

Karol G demostró su fanatismo por Rihanna y su canción ‘Lift Me Up’, la cual pertenece al soundtrack de la nueva película Black Panther: Wakanda Forever.

En la dedicatoria publicada en Twitter, la ex de Anuel AA, Karol G expresó su amor por ‘Riri’: ‘Rihanna, Te Amo! Ojalá algún día te lo pueda decir mirándote a los ojos! No hay una persona en el mundo que me inspire más que tú !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!’.

Los fanáticos de la cantante de género urbano la apoyaron y en este mensaje la alentaron a no perder las esperanzas de algún día poder trabajar en con Rihanna: ‘Sé que sí’, ‘A los fans nos encantaría verlas juntas’, ‘Ella siempre ha hablado de su admiración por ti’, ‘Colabora con La Bichota’. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Además, otros internautas compartieron momentos en los que la intérprete de ‘Tusa’ ha hablado de su ídolo, la también cantante nacida en Barbados y pareja de A$AP Rocky. Karol lo dijo y así fue , cuando ella vuelva va a romper …

Karol siempre ha admirado a @rihanna y ha sido esa fuente de inspiración …

Reinas !!! pic.twitter.com/TqWJU2vcsw— 🇨🇴GTEAM-COL☆| Tati🐈‍⬛ (@TatianaCBM) October 28, 2022 🫧Definitivamente Diosa KarolG 😍❤️‍🔥 carolina Hace Tres años cantando love on the brain De rihana ✨✨✨✨✨ pic.twitter.com/Rw7JrkxqdS— 🐱 GATUBELA Karolg🦋 (@WuillansG1) October 28, 2022

Este 27 de octubre se acabó la espera y la ganadora del Grammy, Rihanna, estrenó esta balada en la que interpreta conmovedoras frases como: ‘Levántame, sostenme. Mantenme cerca, sana y salva’.

Hasta ahora el tema tan solo cuenta con un visualizer en donde aparece la máscara de Black Panther y los fanáticos se encuentran a la espera de un video oficial.

Este sería el primer sencillo que sale a la luz pública después de que Rihanna se tomara un descanso de seis años. View this post on Instagram A post shared by 𝓑𝓪𝓭𝓰𝓪𝓵𝓵 𝓡İ𝓡İ🔵 (@rihannaofficilal)

Asimismo, las expectativas se mantienen a flor de piel y es que la diva de Barbados está confirmada para participar en el medio tiempo del Super Bowl 2023. View this post on Instagram A post shared by 𝓑𝓪𝓭𝓰𝓪𝓵𝓵 𝓡İ𝓡İ🔵 (@rihannaofficilal)

“Me gusta pensar en él como un disco inspirado en el reggae. No va a ser reggae tal cual lo conocemos, pero habrá elementos así en todos los cortes. (…) Está en mi sangre, no importa cuán lejos me encuentre de esa cultura o del ambiente en el que crecí. Nunca me abandona y, aunque exploré otros estilos, es tiempo de volver atrás”, comentó la intérprete de ‘Diamonds’ en una entrevista con Vogue. View this post on Instagram A post shared by 𝓑𝓪𝓭𝓰𝓪𝓵𝓵 𝓡İ𝓡İ🔵 (@rihannaofficilal)

