Rihanna deja ver su calzón cachetero mientras modela prendas de su línea SavagexLounge

Foto: Monica Schipper for Savage X Fenty / Getty Images

Rihanna ha acaparado las miradas con su más reciente publicación en Instagram. Se trata de un video en el que aparece muy sexy subiendo unas escaleras y usando una sudadera de color gris, la cual levanta para dejar ver su ropa interior. Las prendas forman parte de SavagexLounge, una división de su línea de lencería que se centra en ropa para dormir.

La artista originaria de Barbados también lució espectacular en un clip grabado por ella misma que la muestra usando un original sostén rojo con cremalleras; ella acomoda la prenda y luce su peinado con el cabello parcialmente recogido, para después mostrar su ya famoso tatuaje en el pecho.

Rihanna se presentará en el medio tiempo del Super Bowl LVII, que se llevará a cabo el 12 de febrero de 2023. Hace algunos días la cantante demostró que ya está en “modo futbol”, y de camino a un estudio de grabación se dejó ver usando un jersey de color gris metálico, que complementó con holgados jeans y un bolso a juego. View this post on Instagram A post shared by 𝓑𝓪𝓭𝓰𝓪𝓵𝓵 𝓡İ𝓡İ🔵 (@rihannaofficilal)

