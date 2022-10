Karol G posa en el sauna, llena de sudor y con su cuerpo envuelto en plástico

Karol G ha obtenido más de cuatro millones y medio de likes gracias a una de sus recientes publicaciones en Instagram. Se trata de una colección de fotografías que -además de ser sus favoritas en la última temporada- la muestran muy sensual, destacando una en la que aparece con el mínimo de ropa y en el sauna, llena de sudor y con su cuerpo envuelto en plástico.

La reguetonera colombiana también posó en topless, recostada boca abajo en la cama y usando unos holgados jeans. Con el mensaje que escribió también ha emocionado a sus fans, ya que informó que ha estado en el estudio de grabación preparando nuevo material musical: “La última es mi favorita porque estaba grabando algo que estoy loca porque vean, pero que falta mucho para que pase”.

Hace poco Karol G se presentó en concierto usando un enterizo de látex rojo y una máscara, haciendo alusión a su canción “Gatúbela”. Ahora ese concepto se adaptó a la perfección para su disfraz de Halloween, al que añadió accesorios y con el que lució muy sexy, compartiendo las fotos en Instagram y causando sensación. El 2 de noviembre será el último concierto de su gira mundial Bichota, y se llevará a cabo en Boston. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

