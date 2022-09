Karol G corta una camiseta, para después modelarla y presumir su marcado abdomen

Karol G compartió con sus seguidores un video en el que muestra que siempre tiene ideas para crear un atuendo original. Después de que un fan le regalara una camiseta estampada con una foto de ella, procedió a cortarla, para después modelar la prenda y presumir su marcado abdomen: “Esta camisita me la regaló un fan, me la tiró al escenario…y la voy a estilizar porque me la quiero poner hoy como crop top“.

La bella reguetonera ha comenzado ya la nueva fase de su gira Bichota, y obtuvo más de cuatro millones de likes en Instagram gracias a unas fotografías en las que aparece muy relajada en el piso, usando un vestido túnica con estampado y zapatos deportivos. Ella estaba ansiosa por pisar el escenario de nuevo: “Mañana empiezo el tour … YA NO AGUANTO MASSSSS YA QUIEROOOO VERLOOOOOOOSSSSSS ❤️‍🩹”.

El Bichota Tour recorrerá Estados Unidos y Canadá hasta el 29 de octubre; para esta serie de conciertos Karol ha presentando un nuevo vestuario, y en su reciente show en Filadelfia lució su figura en un ajustado body de látex con transparencias y un conjunto de pantalones y top de tela brillante. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news) View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

También te puede interesar:

-Karol G regala miles de dólares a sus fans durante sus conciertos con una condición muy sexy

-En tanga y en topless Karol G posa muy sensual y con el rostro pintado