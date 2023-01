Fuertes rumores: Shakira y Karol G ya habrían grabado canción juntas

Esto lo han pedido a gritos. Un canción de Shakira y Karol G juntas. Pues, según el programa Socialité de España las colombianas ya habrían grabado una canción. El tema promete “despedazar” a sus respectivos ex: Gerard Piqué y Anuel AA. Además han asegurado que el estreno sería el 2 de febrero día que cumple el ex astro del FC Barcelona.

Canal de Instagram: Bichota The Show

Insólitamente el día cumple Piqué, es el cumpleaños también Shakira. Así que se ha dicho que sería “atinarle a la canasta” estrenar la nueva canción de Shakira y Karol G, si es que está realmente existe. Pero no sólo es la prensa española señala que esto podría ser un hecho muy pronto. También una camiseta que vistió La Bichota durante un juego de los Lakers en Los Ángeles. Hoy Karol G con una blusa con la leyenda ”Te Quedó grande„ y la canción de Shakira dice ”a ti te quedé grande„. Será que nos estarán dando pistas de su colaboración? Ya el rumor es muy fuerte y todo da a que si. pic.twitter.com/LVMJJaE0VM— Shakira carla Shakira en español. sessión #53 🎶 (@shakiracarla) January 21, 2023

“Te Quedé Grande”, se podía leer. Todos señalaban que es en apoyo a su paisana, la intérprete de “Ojos Así” y el “Waka Waka”. Al parecer, La Bichota y cantante de “Provenza” y “Gatúbela” habría ido hasta Barcelona para hacer el trabajo junto a Shakira. Pero como dicen por ahí: “Del dicho al hecho hay mucho trecho”, así que habrá que ver si esto se materializa o no. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Shakira quitó frases de Sessions 53

A pesar que la letra de la Music Sessions 53 de Shakira y Bizarrap es lapidaria y nombra a su rival en: “Clara-mente” y a su ex “Sal-Pique”, el compositor del tema, Keiten, le aseguró en una entrevista al puertorriqueño Molusco que habían cuidado cada detalle de lo que se iba a decir. Así como que también se descartaron muchas frases.

Aún así, varias que sí vieron a la luz en los casi 200 millones de reproducciones que tiene (hasta el cierre de esta nota) el videoclip en Youtube, se han vuelto todo un grito de guerra en las mujeres. También en los caballeros que han mostrado su apoyo a la cantante colombiana. Sin duda, una canción que marcará la carrera de la misma por su gran recuperación.

