En medio de la supuesta temporal separación física de Clara Chía y Gerard Piqué, el ex jugador del FC Barcelona se fue hasta Francia a ver el NBA Paris Game 2023 entre Detroit Pistons y Chicago Bulls. Por supuesto habían muchas celebridades entre ellos, la ex de Cristiano Ronaldo, la top model Irina Shayk, con quien posó. Pero no es todo. La propia Shakira también recibió un gesto de su ex.

La intérprete de “Monotonía“ y “Te Felicito” montó en Instagram una coreografía de su BZRP Music Sessions #53. Entre los millones de likes del mundo entero se encuentra el del propio padre de sus hijos Milan y Sasha. Mucho se dijo que Shakira y Piqué se habían dejado de seguir en Instagram. Otros que jamás se dejaron de hacerlo. Lo cierto es que el like está. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Además de esto pues las fotos que han surgido del futbolista catalán con Irina Shayk, que amén de ser la ex jugaro del Real Madrid FC, también tiene una hija con Bradley Cooper. Del mismo se había separado despúes del nacimiento de la peuqña, pero parece que habían retomado su relación y se habían reconciliado. Siempre se dejan ver jutnos con la perqueña por las calles de Nueva York. View this post on Instagram A post shared by Irina Shayk Archive (@irinashaykarchive)

Sin embargo, estas imágenes saltan la suspicacia de muchos, pues justo en este momento Gerard Piqué supuestamente no estaría viviendo con Clara Chía. Al parecer la joven de 23 años se fue a casa de sus padres para aliviar un poco la presión de la prensa que ha tenido desde que Shakira y el productor y rapero argentino Bizarrap lanzaron su exitoso tema.

