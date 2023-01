Shakira habría descubierto infidelidad de Piqué porque Clara Chía se comió algo del refrigerador

En medio del vorágine que ha supuesto el estreno de la Music Session #53 de Shakira y Bizarrap, siguen saliendo las posibles causas por las cuales la cantante colombia descubrió la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía Marti. Al parecer, la comida tendría todo que ver.

Esto se dijo hace tiempo, incluso después que saliera un video de Gerard Piqué haciendo una entrevista por Zoom, donde se ve a una chica caminar por la parte de atrás de lo que se supone es el recibidor de la mansión que compartía con la madre de sus hijos, Shakira, hasta poco más de 8 meses. Todo apunta a la que mujer en cuestión era Clara Chía Martin, novia actual del ex jugador del FC Barcelona.

Ahora ha saltado a la palestra esta nueva información, la cual sustenta que Shakira se habría enterado o al menos sospechado de la infidelidad de Piqué con su empleada de Kosmos porque faltaba un alimento en el refrigerador de su casa. Mismo que supuestamente Gerard no come.

Esto aparentemente es lo que refleja también Shakira en su primera canción que le dedica a Gerard Piqué. Te Felicito sale en medio de la revolución que ha implicado no sólo su separación sino la nueva relación del catalán con la joven de 22 años, Clara Chía. En el videoclip de la misma se ve cómo abre el refrigerador y encuentra la cabeza de su “amor”, en este caso representado por el cantante Rauw Alejandro, dentro del mismo.

En el programa This Morning le preguntaron por esa escena justamente a la intérprete del Waka Waka y, aunque no respondió de manera frontal, no tardaron en aparecer las suposiciones y los análisis profundos en las redes sociales y demás programas televisivos.

Lo cierto es que, con comida en el refrigerador o sin ella, muchos paparazzis como Jordi Martin de El Gordo y La Flaca y las youtubers y periodistas, Las Mamarrazzis, ya habían mostrado pruebas de dicha relación entre el deportista y la jovencita catalana. Así que, si eso detonó la guerra interna entre Piqué y Shakira, lo que vino después ha supuesto una confirmación a “la sospecha”.

Shakira dedicó sus últimos éxitos a Piqué

Posterior a Te Felicito, Shakira lanzó Monotonía junto a Ozuna y destronó en récord de lanzamiento a Titi Me Preguntó de Bad Bunny. Ahora su nuevo tema, que es una “tiradera” junto al rapero argentino Bizarrap ha hecho que se supere a sí misma en lanzamiento también en Spotify.

En Youtube no se quedan atrás y BZRP Music Session #53 tenía acumulado un total de 36 millones de reproducciones hasta el momento de cierre de esta nota. Este videoclip muestra a una Shakira mucho más valiente, sin la interpretación del llanto y el corazón ensangrentando sostenido en su mano que vimos en Monotonía.

Lo que más ha llamado la atención en las redes sociales son las frases lapidarias que van directo a Piqué y Clara Chía: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", "Yo valgo por 2 de 22", y "Me dejaste de vecina a la suegra con prensa en la puerta y la deuda en Hacienda". Esto sin saltarnos que nombra a ambos de manera explícita en la canción: "Sal-Pique" y "Clara-mente".

Las cosas como son. Más claro no canta un gallo. Son unas directas al costado. Todo esto sucede en medio de fuertes rumores que Shakira habría suspendido su mudanza a la ciudad de Miami con su hijos Milan y Sasha debido a la condición de salud de su padre William Mebarak. Pero la prensa está tan dividida con las distintas fuentes, que otros aseguran que ya tiene las maletas listas.

Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se había emitido ningún comunicado oficial por parte de la cantante. Lo que sí hubo fue un tweet de Gerard Piqué horas antes del lanzamiento de la Sesión 53 de Shakira y Bizarrap en el que publicaba unos emojis de circo y payasos.

También se dice que Clara Chía publicó un storie de Instagram de una supuesta cuenta de Instagram (que nadie ha confirmado de viva voz que sea de ella más allá que sus fans) pero que se ha hecho viral en las redes sociales también. Era sólo un emoji con una carita bostezando. Mismos seguidores de Shakira y también de Piqué dicen que esa cuenta borró la publicación minutos después.

Lo cierto es que Shakira sigue en ascenso con sus éxitos y pasando el mal de amor haciendo lo que mejor ha hecho en casi 30 años de carrera artística: componer y cantar. Esta no es la primera vez que la colombiana deja entrever su alma a través de su música. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Por esta razón, les dejamos el tema que popularizó en 1998 Bruta, Ciega, Sordomuda, que le dedicó a su exnovio Osvaldo Ríos.

