Una joven cantante cree que Shakira y Bizarrap se inspiraron en su canción para el nuevo tema de “Music sessions”

En las últimas horas la colaboración entre Shakira y el productor argentino Bizarrap en la “tiradera” hacia Gerard Piqué ha causado sensación, pero tras su estreno una persona notó cierto parecido en algunas partes de ese tema con el de una canción de su autoría. Se trata de María Gabriela Otaiza, quien bajó el nombre artístico de Briella lanzó hace seis meses “Sólo tú (Bubbaloo)”, un track que, según ella misma refiere, se hizo viral en TikTok.

En un video que publicó en sus redes sociales la joven venezolana mostró las similitudes entre ambas canciones y dijo: “Este video no lo hago con la intención de buscar problemas. Soy fanática de toda la vida de Shakira, soy fan del trabajo de Biza. Estoy en shock, no sé qué hacer”.

Finalmente, Briella dijo en otros clips que si inspiró a la artista colombiana, le gustaría tener crédito en ese track: “De verdad, si mi canción fue utilizada como inspiración, si se inspiraron de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito porque para mí, como compositor, eso vale demasiado…Yo la amo. No quiero que malinterpreten la situación. Esto me tiene un poco nerviosa porque a mí no me gusta la polémica. No quiero que piensen que lo estoy haciendo por mala intención”. En cuanto al video de “BZRP Music Sessions #53”, ha conseguido hasta el momento más de 17 millones de vistas en YouTube.

También te puede interesar:

-Bienvenidos al circo Shakira-Piqué: el polémico tweet del ex futbolista antes del lanzamiento de la canción de la colombiana

-Alejandro Sanz apoya nueva canción de Shakira con raro tweet y así le respondió la colombiana