Shakira y Gerard Piqué no se pueden ni ver. No se toparon en corte al firmar acuerdo

Poco más de una semana pasó desde que Gerard Piqué y Shakira llegaron a un acuerdo después de pasar muchas horas reunidos en la mansión que compartían en Barcelona y la cual la intérprete de “Te Felicito” dejará muy pronto. Hoy se dieron cita en una corte de la ciudad para hacer dicho acuerdo un compromiso legal.

Hoy conectaremos en directo desde Barcelona con @ElGordoyLaFlaca explicando todos los detalles sobre el acuerdo por la custodia de los hijos de @3gerardpique y @shakira pic.twitter.com/0VjbUyqPnc — Jordi Martin (@jmpaparazzo) December 1, 2022

Acompañada de su abogada y de su hermano Antonio Mebarak, como siempre, Shakira llegó con lentes oscuros y vestida de negro y de Burberry de pies a cabeza. Su cabellera impecable y suelta se podían a ver a distancia en los videos e imágenes de las decenas de medios de comunicación, paparazzis y fotógrafos en general que llegaron al encuentro entre Gerard Piqué y la madre de sus hijos en una corte de Barcelona. No quisieron verse, entraron por puertas diferentes y firmaron en salas separadas. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Él ex de Shak llegó minutos después vistiendo jean, camisa de colores claros y un jacket azul marino. Como siempre no hizo pausa y se dirigió con sus abogados hacia dentro de la corte. Según Jordi Martin, corresponsal de El Gordo y La Flaca, ambos famosos hicieron lo posible por no toparse en la corte. Tal como hicieran hace pocos días en un el último juego de béisbol de Milan, donde ni se miraron mientras sus hijos se abrazaban en medio del campo. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Shakira y su entrenador de surf en Cantabria

Shakira viene del caribe, Colombia. España tiene varias de las mejores playas del mundo por lo que no fuese una sorpresa que, en los 12 años que tiene viviendo en Barcelona, se iniciara en algún deporte acuático. Esto tomando en cuenta que es amante de la actividad física y su perfecta figura a los 46 años así lo comprueban. View this post on Instagram A post shared by Burberry (@burberry)

El hecho es que hace un tiempo comenzó a surfear. A meses del bombazo de su separación del ex jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, la intérprete de Te Felicito, Monotonía y Bruta, Ciega, Sordomuda, había aparecido en Cantabria recibiendo clases de surf en compañía de sus hijos. Muy feliz por la primicia mundial que pude hacer para @ElGordoyLaFlaca Las imágenes de @shakira con el instructor de 🏄🏻‍♂️ durante su escapada secreta que darán la vuelta al mundo. 😁🥇💪 pic.twitter.com/X8rjWjesAe— Jordi Martin (@jmpaparazzo) November 28, 2022

En esta oportunidad ha vuelto a suceder lo mismo. Jordi Martin dice que se le vio relajada, tranquila y que su cercanos fueron muy herméticos con el viaje a Cantabria. Además, se alojaron en la misma casa donde solía ir de vacaciones en familia con el futbolista catalán. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakiramedia)

En cuanto a este sigue de luna de miel con su novia de 23 años y empleada de su empresa Kosmos, Clara Chía Martin. Quien supuestamente, según varios medios españoles, habría facilitado el hecho de que Gerard Piqué accediera a firmar el acuerdo de custodia a Shakira.

Ahora será cuestión de semanas para que la colombiana comience una nueva etapa de su vida junto a Milan, Sasha, sus padres y hermano Antonio en Miami. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

