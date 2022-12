El Gordo y La Flaca expuso a Shakira: fotos del entrenador de surf quitándole el enterizo

Durante su proceso de separación amorosa de Gerard Piqué, Shakira ha sabido demostrar que las crisis puede enfrentarlas de la mejor manera, obteniendo éxitos musicales y aprovechando al máximo el tiempo con sus hijos. Esto sin mencionar que, aunque en teoría habría manifestado no estar lista para que alguien ocupe su corazón, las fotos de la cantante colombiana mientras su entrenador le quita el enterizo en la playa dirían lo contrario. El show de Univision, El Gordo y La Flaca, serían los responsables de compartirlo al mundo.

Muy feliz por la primicia mundial que pude hacer para @ElGordoyLaFlaca Las imágenes de @shakira con el instructor de 🏄🏻‍♂️ durante su escapada secreta que darán la vuelta al mundo. 😁🥇💪 pic.twitter.com/X8rjWjesAe — Jordi Martin (@jmpaparazzo) November 28, 2022

Estos últimos meses el nombre de Shakira no ha dejado de ocupar titulares noticiosos. Algunos en referencia a su carrera musical, otros a sus acuerdos con el padre de sus hijos Gerard Piqué. Ahora lo hace por la fuerte ola de rumores que apuntan a que entre ella y su entrenador surfista podría existir algo más que una amistad.

En redes sociales se viralizaron unas fotos en las que aparece Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha en compañía del guapo y comentado entrenador. Mismo que no sólo tiene la confianza de tomar su celular para fotografiar a la familia, sino además de ayudarla a quitarse su enterizo en plena playa.

El periodista Jordi Martín, quien ha hecho seguimiento exhaustivo de los procesos que viven la cantante colombiana y el futbolista tras su separación, amén de seguirlos por casi 12 años, reveló en conversaciones con “El Gordo y La Flaca“: “Lo que se había consolidado como una amistad entre Shak y el entrenador, podría cambiar“. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakiramedia) Deslizar a la derecha.

Recientemente la intérprete de Monotonía estuvo de viaje por Cantabria y a este paseo también asistió el instructor de surf. Deporte que tiene rato practicando la cantante colombiana y ex de Gerard Piqué. Todo esto mientras el ex central de FC Barcelona sigue enamoradísimo de su nueva novia Clara Chía Martin.

“Fue un viaje muy hermético que llevaban de una manera muy privada desde su entorno. Tranquila y relajada, así encontré a Shakira en las playas de Cantabria, en el lugar donde acostumbra practicar su deporte favorito. En la misma casa en la que ella se quedaba a vacacionar con Gerard Piqué, Shakira estaba acompañada de un joven, rubio y muy guapo“, agregó el paparazzi.

🎧 ¿ #Shakira está lista para rehacer su vida sentimental? En el podcast de #ElGordoYLaFlaca, te contamos los detalles 👉 https://t.co/iMPAEBCDlj pic.twitter.com/w7cMWoNZUF— Univision (@Univision) November 28, 2022

Asimismo, Jordi Martín destacó que esta no sería la primera vez que involucran a Shakira con el joven surfista. Meses atrás, ya se les había visto muy de cerca en una foto y los rumores no se hicieron esperar. “Es el instructor de surf de la colombiana. El mismo con el que la pillamos practicando ese deporte el pasado mes de junio y disparándose unas miradas de complicidad que a buen entendedor, con buena foto basta”.

