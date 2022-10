El Gordo y la Flaca: Clarissa Molina y Roberto Hernández reemplazan a Lili Estefan y Raúl de Molina

Este viernes la generación joven del show abrió la tarde de Univision. Sí Clarissa Molina y Roberto Hernández reemplazan a Lili Estefan y Raúl de Molina en ‘El Gordo y la Flaca’ en el último día de esta semana.

¿La razón? ¿El pedido de algunos televidentes de cambio de presentadores? No, es que la Flaca se tomó unos días y Raúl estaba junto a Gelena Solano transmitiendo desde New York.

Sin embargo, como en otras oportunidades lo hemos visto con Angélica Vale y Carlos Calderón o incluso con Borja Voces acompañando a Lili, al público parece haberle parecido refrescante esta opción de ver a Clarisa y Roberto llevando adelante el show, y no solamente haciendo su segmento.

¿Qué dijo el público sobre la sangre más joven del show haciéndose cargo del mismo?

“Excelente trabajo. Son el duo perfecto. Clarissa y Roberto”, 13_dilenia.

“Me encanta Clarissa Molina conduciendo el Programa”, candidarosa04.

“Bravo Roberto muy bien lo está haciendo”, elisaninez.

“ME ENCANTAN AMBOS”, sonia_soto31.

“Joven talentoso”, gualberto2121.

“Excelente combinación”, lindacora1901.

Estos algunos de los cientos de mensajes, todos a favor, que recibieron Clari y Robert en la cuenta de Instagram de ‘El Gordo y la Flaca’ en donde anunciaban que estarían conduciendo el show este viernes.

Recordemos que en el caso de Clarissa Molina, además de a diario tener su segmento de las redes sociales, también la vemos haciendo a entrevistas y, en más de una oportunidad acompañando a Raúl de Molina cuando está de vacaciones Lili.

Roberto regresó a ‘El Gordo y la Flaca’. Él se había ido para ‘Enamorándonos’ y volvió cuando Karina Banda renunció al show de las tardes de Univision para reemplazar a Ana Patricia Gámez en ‘Enamorándonos’. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

