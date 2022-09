Raúl de Molina molesto porque no lo dejaron bromear con el micrófono protegido con un condón

En medio del huracán Ian, se hizo viral la forma en cómo una reportera de la cadena NBC2 transmitía desde Naples, Florida, protegiendo su micrófono con un condón. Aunque es un show de entretenimiento, ‘El Gordo y la Flaca’ no estuvo ajeno al hecho y decidió hacer una pieza sobre el tema.

Hasta ahí no hay nada que contar diferente que el resto de los medio, el problema se suscitó cuando regresaron al estudio y Raúl de Molina compartió con la audiencia que estaba muy molesto, ¿por qué? ¡porque no lo dejaron bromear con la historia!

¿Quién no le permitió hacer sus particulares chistes? Su jefa, Mariela Cardona, vicepresidenta y productora ejecutiva del show de las tardes de Univision.

“Y después que ponen el reporte me está gritando aquí (señalando el audio en su oído) Mariela: ‘No puedes hacer un chiste de esto, el departamento legal’“, balconeó enojado De Molina a Cardona.

¿A qué se refería? Al departamento legal de la cadena que, o no le pidieron permiso para pasar la pieza o fueron muy específicos a la hora de los comentarios que podían o no hacer del condón en el micrófono.

“La gente se queja de todo”, dijo su compañera Lili Estefan, tratando de justificar a su jefa en referencia que un chiste tomado de mala manera podría representar una queja.

“Ustedes le tienen que decir al departamento que lo van a poner al aire, si no haces un chiste no es ‘El Gordo y la Flaca’... ¿Ustedes no quieren que haga un chiste de lo que puso la mujer en el micrófono? no lo hago, ustedes se lo pierden“, siguió refunfuñando Raúl quién terminó la historia ironizando de esta manera.

“Vámonos a una pausa, y ya regresamos… ¡Qué lindo es el mundo!, y no se rían de nada“… dijo y se fueron al corte comercial.

Recordemos que al show aún tiene pendiente el caso de acoso y abuso sexual de su ex productor Enrique Albis, actos que se habrían producido dentro de la producción de ‘El Gordo y la Flaca’, incluso hasta en los camerinos del show. Por lo que los cuidados con todo son extremos.

Florida reporter confirms she’s protecting her microphone with a condom during Hurricane Ian coverage pic.twitter.com/siAbuVYM5v — DomisLive NEWS (@domislivenews) September 28, 2022

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Reportera “protege” micrófono con un condón al informar en vivo sobre el huracán Ian

•Tanya Charry de ‘El Gordo y la Flaca’ confirma que está embarazada

•Raúl de Molina se fue a Londres al funeral de la Reina Isabel II y contó un altercado que ocurrió