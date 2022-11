Thalía aclara su rivalidad con Shakira en evento del Latin Grammy 2022

Hace unos días, justo después del lanzamiento de “Monotonía”, el más reciente éxito de Shakira con Ozuna, rumores de que Thalia había criticado la canción. Esto hizo que los mismos tomaran turno en las redes sociales. Pero su intervención ante los medios de comunicación previo al Latin Grammy 2022, le ha permitido aclarar la supuesta rivalidad con la colombiana.

Thalia, en compañía de los otros presentadores del evento Laura Pausini, Annita y Luis Fonsi, estuvo en la presentación oficial de los conductores del Latin Grammy que transmite la cadena Univision desde Las Vegas. Habló de estas supuestas controversias con la ex de Gerard Piqué, Shakira, mismas que tienen varios años sonando amén de la supuesta última crítica de la mexicana.

Thalia aseguró que entre ella y Shakira existe una amistad de años, que la ama y considera parte de su familia: “Jamás usaría yo una palabra así para una amiga que amo tanto. O sea, Shak y yo tenemos una amistad de años, es parte de nuestra familia. Cuando empezó esto inmediatamente –whatssapee- Shak qué onda están diciendo esto- y me dijo -no te preocupes, sé muy bien quién eres-“. View this post on Instagram A post shared by Contigo Thalia 🇧🇷 (@contigothalia)

Toda esta aclaratoria surge luego de que se viralizara este mensaje, que según había expuesto la recordada Marimar en una transmisión en vivo, había hecho referencia a Monotonía: “La canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere… Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere”.

Y, antes de que Thalia hablara frente a reporteros ya su equipo había emitido un comunicado: “Confirmamos que nuestra clienta no ha hecho transmisiones en vivo en ninguna plataforma desde enero 2022, y mucho menos ha realizado declaraciones de connotación negativa a la intérprete colombiana, con quien mantiene una amistad de años”. View this post on Instagram A post shared by Contigo Thalia 🇧🇷 (@contigothalia)

Se dice que este rumor tomó fuerzas por en anteriores ocasiones. No es la primera vez que se ha llegado a pensar que entre Thalia y Shakira no existe buena relación. Como indicó la intérprete de “No Me Acuerdo” y “Eres Mío”, es una teoría que se maneja porque son dos artistas latinas exitosas que nunca han trabajado en una colaboración.

En alguna oportunidad se llegó a decir que estuvieron cerca de crear algo juntas o hacer alguna colaboración, pero Thalia comentó que tiene una forma distinta de vivir y sentir la música, y eso llevó a Shakira a dar un paso atrás. Hoy todo esto queda desmentido pues la propia Psycho Bitch opinó y de manera muy frontal. Así que para celebrar les dejamos justamente su último videoclip para que lo disfruten.

