Gerard Piqué triplicó sus millones y Shakira tuvo todo que ver con eso

Más de 10 años de vida amorosa compartieron la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué, durante su relación no sólo se hizo evidente su amor, su conexión; sino además el apoyo emocional y económico que la colombiana le brindó al español. La intérprete de “Ojos Así” ayudó a que el catalán triplicara sus millones.

Ahora, en medio de su separación, muchos detalles han salido a relucir, y entre ellos destaca el éxito de las empresas de Piqué, los cuales surgieron con la ayuda de Shakira y sus contactos. Recordemos que es una de las artistas más lucrativas de la industria musical y tiene cientos de contactos millonarios e influyentes.

La primera victoria la celebraría Gerard Piqué en 2016 cuando consiguió el patrocinio del equipo FC Barcelona. Un negocio que surgió gracias a Shakira, en ese momento Shakira estuvo a su lado dejando de asistir a los Latin Grammy para ir con el padre de sus hijos a una cena con el director de Rakuten, Hiroshi Mikitani.

Shakira además canceló sus presentaciones en los Latin GRAMMYs y los AMAs en el 2016 para acompañar a Piqué en la cena que él organizó a Hiroshi Mikitani (CEO de Rakuten) y así concretar el patrocinio al FC Barcelona.



🚩 pic.twitter.com/HAsFCEiZug— 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐧𝐞 🕛🌙 (@la_folkloRik) September 28, 2022

Este encuentro le dejó como resultado a Piqué el patrocinio del equipo de fútbol y su empresa Kosmos pudo comprar dos equipos de fútbol españoles. Sin ese contacto de Shakira, el camino hubiese sido más largo y tedioso.

Para 2018, “Shak” volvió a tenderle la mano al padre de sus hijos y así ayudarlo a ser el nuevo líder de la reconocida Copa Davis. Piqué contó con Shakira como estrella invitada y ella se convirtió en la atracción principal del evento. La cantante colombiana brindó un concierto en la ceremonia de clausura y Gerard Piqué recibió todos los créditos por la presentación.

Hace un año de la presentación de Shakira en la Copa Davis Madrid 2019 🎾 pic.twitter.com/mcsLu92uKA— Shakira (@Alwayswithshak) November 24, 2020

Asimismo, Piqué cerró contratos millonarios con Sony Music Latin y Kosmos Tenis, gracias a los contactos de la intérprete de “She Wolf”. Gerard Piqué se comprometió a trabajar de la mano con Sony y crear nuevas experiencias en las que se combinarán la música y el deporte. 📸 — Shakira and Pique At Sony Music Company and Kosmos tennis. pic.twitter.com/CEcinw4Pze— Barça Universal (@BarcaUniversal) September 6, 2019

Shakira habló por primera vez de su separación

Luego de que se hiciera pública su decisión, Shakira y Piqué se han convertido en los protagonistas de mil y un polémicas, y tras estos hechos la cantante habló para ELLE España. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

“La separación ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo paparazzi acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan”, comentó Shakira.

En el mismo orden de ideas, recalcó que ha intentado ocultar la situación frente a sus hijos para protegerlos. Sin embargo, dijo: “En el colegio escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta”.

