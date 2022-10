A Piqué le vale que publiquen fotos de su novia Clara Chía y sus hijos con Shakira jugando

Después que filtraran el video de Gerard Piqué y su novia Clara Chía Martin besándose en un concierto, otros paparazzis más los han pillado en distintas situaciones. Tal es caso de Jordi Martin, quien los capturó recientemente en una casa en Los Pirineos, España. El fotógrafo aseguró que al ex de Shakira no le importó si las fotos se publicaban o no.

Jordi Martín pidió permiso a Piqué para publicarlas: "Su contestación fue que le daba absolutamente igual" #Socialité606 https://t.co/BtHNuV8Kez — SOCIALITÉ (@socialitet5) October 12, 2022

El también corresponsal de El Gordo y La Flaca dijo que llamó a Gerard Piqué para pedirle permiso y hacer públicas las fotos de Clara Chía con Milan y Sasha, hijos de Shakira también. La respuesta que recibió sorprendió a muchos: “Su contestación fue que le daba absolutamente igual“.

En la imagen aparece la joven de 23 años Clara Chía Martin, Milan y Sasha. También Gerard Piqué y un perrito en un jardín muy grande. Se nota que fuera de la cancha, también disfruta de este deporte con su pequeños. Mismos que en teoría pasan 15 días con el catalán y 15 días con la cantante colombiana.

Shakira no se ha quedado atrás. Después de la entrevista que dio para la revista Elle con la que Piqué enfureció, según comenta el paparazzi también. La intérprete del “Waka Waka” ha lanzado a cuenta gotas parte de lo que es su nuevo tema musical. Se llama “Monotonía” y en ella aparece un corazón siendo aplastado por un pie.

Shakira estrenará nueva canción el 19 de octubre

Justo en las grabaciones del videoclip junto al cantante de género urbano, Ozuna, la colombiana comenzó a verse más repuesta después de la separación, al menos de manera pública, de Piqué. También ha revelado contundentes extractos de la letra de la misma. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Si “Te Felicito” es ya una oda a la traición y a la mentira, lo que ha soltado de “Monotonía” promete ser aún más directo sobre en teoría, la ruptura de Shakira y Piqué. No en vano ella afirmó hace poco: “He estado viviendo probablemente las horas más oscuras de mi vida”.

Sigue leyendo:

Novia de Piqué, Clara Chía Marti, tiene una familia adinerada y un padre abogado fan del FC Barcelona

Gerard Piqué y su novia Clara Chía Martin pasean en scooter y se olvidan de Shakira

Gerard Piqué, enamorado de su novia Clara Chía Martin, llega con ella al aeropuerto de Barcelona

Piqué cena con su novia Clara Chía mientras Shakira celebra su nominación al Latin Grammy