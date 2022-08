Novia de Piqué, Clara Chía Marti, mostró los piernones al estilo Shakira

La joven que ha robado el corazón de Gerard Piqué , Clara Chía Marti, luego de su ruptura con Shakira vuelve a salir en las revistas mundiales. Esta vez por mostrar los piernones y un escote pronunciado por las calles de Barcelona. Bajando y entrando de una camioneta, la joven de 23 años ha recibido cientos de comentarios que reiteran que su parecido con la colombiana es impresionante.

Al igual que a Shakira, parece que a Clara Chía Marti le encanta estar mostrando los piernones. La nueva novia de del astro del FC Barcelona fue fotografiada con un vestidito muy ligero que casi no dejaba espacio para la imaginación pues tenía un escote en “V” al frente y abajo era bastante cortito. Las comparaciones con la intérprete de “Te Felicito” siguen avanzando. Mientras, Clara y Gerard Piqué ya viven juntos en el apartamento de lujo del deportista, según afirmó el corresponsal de El Gordo y La Flaca.

Jordi Martin, paparazzi que tiene mucho tiempo cubriendo todo lo que acontece en la vida de Shakira y Gerard Piqué ha dado varias entrevistas a distintos medios de comunicación y ha asegurado que el futbolista ha cometido varias infidelidades incluyendo una en el 2016. Según indicó el fotógrafo, Piqué habría engañado a la colombiana con la top model Bar Refaeli y él mismo le hizo las fotos a Shakira dejando Barcelona en compañía de sus hijos para aquel momento.

Sin embargo y según esta versión de la historia porque recordemos que, hasta el momento del cierre de esta nota ni Shakira, ni Gerard Piqué han dado declaraciones oficiales y tampoco sus equipos de comunicaciones, la pareja habría sobrepasado aquel impase. El corresponsal de El Gordo y La Flaca dijo también que Gerard Piqué tenía tda una táctica para cometer las supuestas infidelidades a Shakira. View this post on Instagram A post shared by Jordi Martin (@jordimartinpaparazzi)

Asegura que el futbolista llegaba de manera separada a los hoteles, restaurantes, que tenía cuartos privados en las discotecas y que estaba terminante prohibido usar teléfonos celulares. Según Martin, esto fue justamente lo que Gerard Piqué le exigió a su mejor amigo para poder asistir a su boda en compañía de Clara Chía Marti. Justamente este paparazzi fue el que tomó esas fotografías y que se publicaron en la portada de la revista Hola y estas últimas también. View this post on Instagram A post shared by Revista ¡HOLA! (@holacom)

Jordi Martin pudo captar el momento en que Gerard Piqué y Clara Chía Marti salen del apartamento de él en Barcelona y se dirigen en auto a otro destino. El reportero aseguró que le ha hecho llegar varias imágenes similares de las supuestas infidelidades a al equipo de trabajo de Shakira, ya que todo indica que se debatirá la custodia completa de sus hijos en corte. Pruebas como estas son las que le haré llegar esta semana a @shakira @3gerardpique lleva a su hijo Milán de copiloto cuando está totalmente prohibido ya no reúne ni la edad ni la estatura. Se pasa semáforos en rojo poniendo en riesgo la salud de sus hijos. pic.twitter.com/X15QjrqtQ1— Jordi Martin (@jmartin_ibz) August 29, 2022

Sigue leyendo:

Gerard Piqué maneja a gran velocidad con su hijo Milan en el asiento de adelante por Barcelona

Gerard Piqué lleva a Clara Chía Martí a la piscina de la casa donde también vive Shakira

Shakira se le fuera a la yugular a Piqué

Clara Chía Marti, novia de Piqué, posa en calzón y medias hasta la rodilla

Shakira casi muestra más allá de su vestidito al celebrar un año de “Don’t Wait Up”

Shakira bate la pechonalidad y celebra 12 años de su éxito “She Wolf”