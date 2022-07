Shakira casi muestra más allá de su vestidito al celebrar un año de “Don’t Wait Up”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante colombiana Shakira no está en su mejor momento personal desde que comenzó toda la separación del padre de sus hijos, Gerard Piqué. Además los rumores y noticias alrededor hacen que la situación se haya puesto más tensa para ambos. Aún así, su carrera musical dio un salto impresionante. Desde números 1 en las radios de España, pasando por récords en Youtube y Spotify y hasta nuevos lanzamientos. Pero uno de sus temas cuya coreografía ha sido la preferida de muchos es “Don’t Wait Up”, que ya cumple un año de haberle lanzado. Para ello, la colombiana se quitó la pijama y se dejó un vestidito con el que casi muestra más allá de las piernas.

Mientras, “Te Felicito” con Rauw Alejandro sigue sumando millones de reproducciones, Shakira sigue celebrando aniversario de temas. Primero fueron los 12 años de “She Wolf“, “Loba” en español y ahora le toca el turno a “Don’t Wait Up” que cumple un año de su estreno. Por eso, Shakira usó un filtro en Instagram con el que se quita una pijama y se pone un vestidito negro mínimo para mostrar los piernones y casi, casi un poco más allá.

Unos se babearon con la coreografía de la colombiana y otros quedaron impresionados con su delgadez. Sus fans aseguran que la separación la tiene sin comer. Pero la verdad no tendría por qué ser solo eso. El papa de Shakira fue operado del cerebro hace unas semanas. Esto después de una caída que sufriera hace más de un mes y que le dejó unos coágulos de sangre. La cirugía que le realizaron fue para extraer los mismos. La propia madre de Shakira dijo que William Mebarak de 90 años está mejorando y también dijo que tenía mucho tiempo que no hablaba con su yerno Gerard Piqué. View this post on Instagram A post shared by Jordi Martin (@jordimartinpaparazzi)

En cuanto al astro de FC BArcelona, se ve que no anda de muy buenos ánimos con la prensa. Hace poco destruyó el celular del corresponsal de El Gordo y La Flaca, Jordi Martin. Además, las Mamarazzis aseguran que Gerard Piqué habría viajado con su “amiga” especial a Dubai en un vuelo comercial. Supuestamente solo son compañeros de trabajo. Por otro lado, el ajsasahd asegura que el mismo habría terminado su relación con esta joven de 22 años y que se estaría acercando a Shakira. No se sabe si en un plan romanticón o solo para terminar de coordinar todo lo relacionado a la custodia de sus hijos Sasha y Milan.

Por lo pronto, nosotros les dejamos justamente el último lanzamiento de Shakira junto a Black Eyed Peas y David Guetta llamado “You Don’t Worry”, que ya cuenta con casi 50 millones de reproducciones en Youtube.

