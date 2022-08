Shakira se le va a la yugular a Piqué después de las fotos besando a su novia Clara Chía Marti

El mundo entero lo vio. Gerard Piqué no esconde su amor con su novia Clara Chía Marti. Esto rompe un acuerdo legal de un año que había acordado el jugador del FC Barcelona con Shakira por el bienestar de sus hijos Sasha y Milan. Por eso, la intérprete de Hip’s Don’t Lie se le fue a yugular a su ex y prepara un golpe mortal por la custodia de los pequeños.

Clara Chía Marti ha estado “protegida” todo este tiempo por el propio futbolista Gerard Piqué. Sin embargo parece haber decidido dar a conocer que está en un relación y que tiene nueva novia. Incluso sus padres ya la habrían conocido. Pero unas fuentes cercanas a la cantante colombiana aseguran que Shakira le dará una estocada mortal al padre de sus hijos que lo alejaría de la custodia compartida de los pequeños. View this post on Instagram A post shared by Clara Marti 🌸 (@_clarachiamarti_)

La cantante Shakira no habría reaccionado precisamente con tranquilidad y sosiego a las primeras imágenes que muestran a Gerard Piqué intercambiando gestos de cariño y pasión con su nueva novia, una estudiante de 23 años llamada Clara Chía Marti, durante un concierto de Dani Martín en el SummerFest de Cerdanya. View this post on Instagram A post shared by CinefiloCl (@cinefilocl1)

El programa de televisión Socialité, el encargado de exhibir el romance del deportista y su hasta ahora desconocida pareja en todo su esplendor, se habría puesto en contacto con fuentes cercanas a la artista colombiana, que han revelado ahora el monumental enfado que habría desplegado la intérprete ante tamaña muestra de indiscreción por parte de su ex. View this post on Instagram A post shared by Diario NotiFalcón (@notifalcon)

Estos informantes, como señala el espacio de la cadena Telecinco, aseguran que la expareja había llegado a un acuerdo según el cual ambos serían muy cuidadosos, al menos durante un año, a la hora de mantener sus futuros noviazgos o aventuras amorosas fuera del radar público: todo ello para evitar caldear el ambiente mediático, ya de por sí intenso, acerca de su fallida historia de amor y, por tanto, proteger el bienestar anímico de sus dos hijos, Milan y Sasha. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Que Gerard Piqué no haya tenido intención alguna de esconderse en su última aparición pública con Clara, quien trabajó para él en la organización de eventos gestionados por su compañía Kosmos, supondría una ruptura flagrante de ese pacto de no agresión. Desde que Shakira y Piqué confirmaran su separación en las redes sociales, la diva de la música solo ha compartido en su Instagram imágenes que demuestran que está totalmente volcada en la crianza de sus retoños. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

