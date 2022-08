Shakira envía contundente mensaje en Twitter junto a foto con sus hijos: “El amor más puro”

La colombiana Shakira sigue sumergida en el que seguramente es hasta ahora el peor momento de su vida personal: La separación de Gerard Piqué, sus problemas de impuestos por presunto fraude fiscal en España y la delicada salud de su papá. Por eso ha enviado un mensaje contundente en Twitter: “El amor más puro”. Junto a esta palabras iba una foto donde se abrazaba con los dos hijos que tiene con el astro del FC Barcelona: Sasha y Milan.

El amor más puro pic.twitter.com/hy61fEkcIe — Shakira (@shakira) August 8, 2022

En medio del caos mediático que ha significado la separación de Gerard Piqué, Shakira está enfocada más que nunca en pasar tiempo de calidad con sus hijos. Mientras el catalán destruía el celular del reportero de El Gordo y La Flaca, la intérprete de “Ojos Así” viajaba con ellos a los Cabos, México y Los Ángeles y Florida. en este trayecto se tomó fotos con jugadores de los LA Dodgers junto a Sasha y Milan y disfrutaron de varios días de playa. View this post on Instagram A post shared by 𝐒𝖍𝖆𝖐𝖎𝖗𝖆 𝖊𝖓 𝕮𝖍𝖎𝖑𝖊 🇨🇱 (@shakiraenchile)

Al final Shakira sonrió en el aeropuerto de Miami donde llevaba a sus hijos tomados por la mano y donde usó vestido nude. Sin duda se le vio bastante mejor. La acompañaba su hermano, como es casi costumbre ya. No se pudo conocer si definitivamente se iría a vivir a Florida con sus hijos y si Piqué estaría de acuerdo con esto. View this post on Instagram A post shared by 𝐒𝖍𝖆𝖐𝖎𝖗𝖆 𝖊𝖓 𝕮𝖍𝖎𝖑𝖊 🇨🇱 (@shakiraenchile)

Mientras su vida personal atraviesa uno de sus peores momentos, su carrera profesional está cada día mejor. Ha sido número 1 en radios en España. Su éxito junto a Rauw Alejandro “Te Felicito“ alcanzó los 200 millones de reproducciones en Spotify y 240 en Youtube también.

