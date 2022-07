Shakira asiste con Milan y Sasha al juego de béisbol de los LA Dodgers

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Mientras la separación sigue tomando cada vez más lugar entre Shakira y el jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, la cantante continúa paseando con sus hijos: Milan y Sasha. El día de ayer se fue al partido de béisbol entre los Washington Nationals y Los Angeles Dodgers en el Dodger Stadium. Por supuesto, no pararon de tomarse fotos con algunos de los jugadores.

Milan y Sasha son amantes del deporte como su papá Gerard Piqué pero también como su mami, la cantante colombiana Shakira. Así que, después de pasar el fin de semana en las playas de Los Cabos, México, la intérprete de “Waka Waka” se fue hasta el Dodger Stadium de la ciudad de Los Ángeles para que sus hijos pudiesen presenciar un juego de los LA Dodgers. View this post on Instagram A post shared by Shakira Pies Descalzos Perú 🇵🇪 (@shakirapiesdescalzosperu)

La colombiana vistió unos jeans y una camisa de colores agarrada en la cintura. Los pequeñitos Milan y Sasha usaron las camisetas de los LA Dodgers. Se nota que Shakira está tratando de darle las mejores vacaciones posibles a sus hijos en medio de toda la avalancha que implica esta separación con el padre de los mimos, Gerard Piqué. View this post on Instagram A post shared by En Casa Con Telemundo (@encasacontelemundo)

Del futbolista se sabe que estuvo en el clásico Real Madrid – FC Barcelona en Las Vegas, donde fue abucheado por la fanática de la cantante que terminó coreando su nombre: “Shakira, Shakira, Shakira” se podía escuchar en masa. Pero el jugador dio la talla y trató de hacer caso omiso al público presente.

Se sabe que andan en una batalla legal por la custodia de los niños. Al parecer, Shakira habría hecho una propuesta a Gerard Piqué para que ceda la misma. Sin embargo, el futbolista está dispuesto a dar la batalla. También es conocido que la cantante pretende mudarse a Miami. Ciudad en la que vivió anteriormente y que dejó al iniciar amores con el central del FC Barcelona. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Por lo pronto, la cantante sigue cosechando éxitos. Se ha posicionado muy bien en las radios en España y ha celebrado el aniversario de algunos de sus temas. Por otro lado, pretende también debatirse ante los juzgados por el caso fiscal que tiene en España. Sin duda, Shakira parece estar haciéndole frente a todo de la mejor manera posible y armanda del valor que siempre le hemos visto. Por lo pronto, les dejamos su último tema con Black Eyed Peas y David Guetta “Don’t You Worry”.

