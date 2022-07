Shakira presume su cuerpazo en Los Cabos, México con su hijos: Milan y Sasha

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La colombiana Shakira sigue disfrutando del verano mostrando su cuerpazo y sacándole el jugo a las vacaciones junto a sus hijos. Después de estar en San Diego, California, la cantante se le vio llegando al aeropuerto privado de Los Cabos en Baja California, México en compañía de Sasha y Milan y por supuesto, en ausencia de Gerard Piqué.

Recordemos que hace apenas unos días el jugador del FC Barcelona fue abucheado por el público que apoyó y coreaba el nombre de Shakira. Gerard Piqué hizo caso omiso pero claramente se podía ver la situación que reinó en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Ahora es la intérprete de “Ojos Así“, la que captaron llegando a las playas de Los Cabos, México con Sasha y Milan. Además mostró sus curvas con un traje de baño violeta. View this post on Instagram A post shared by 𝐒𝖍𝖆𝖐𝖎𝖗𝖆 𝖊𝖓 𝕮𝖍𝖎𝖑𝖊 🇨🇱 (@shakiraenchile)

Aún hay discrepancia con la fecha exacta de estas vacaciones. Muchos aseguran que fue antes de que Gerard Piqué jugara en Las Vegas y otros dicen que fue después. Lo cierto es que Shakira se dio unos días lejos de Barcelona, España, donde la prensa la tiene acecho. No quiere decir que en Los Cabos o en los Estados Unidos no pase, pero ciertamente es mucho menor la cantidad de paparazzi que persiguen a los famosos. View this post on Instagram A post shared by Mia Barajas (@miabarajas.12)

En cuanto a la separación, se dijo que Gerard Piqué había terminado con la supuesta amante que tenía de 22 años y que estaría buscando una reconciliación con Shakira. Sin embargo, las fotos de esta jovencita nunca salieron a la luz por lo que hay bastantes periodistas como Gerard Piqué destruyó celular del corresponsal de El Gordo y Flaca en frente de sus hijos que no creen que esta novia exista.

La propia madre de Shakira dijo que lo dejaba a juicio de ellos pero que ciertamente tenía mucho tiempo que no hablaba con Gerard Piqué. Agregó que le estimaba y que no habían tenido ningún tipo de problema. Todo lo contrario a lo que dijo hace casi un mes su hermana. La misma aseguró que la colombiana se encontraba recuperándose de la separación.

Se sabe que el padre de Shakira se encuentra recuperándose también y es aes la razón por la cual la colombiana decidió salir de España por unos días. En cuanto a los asuntos legales con Gerard Piqué, recordemos que no estuvieron casados legalmente, tampoco tienen problemas con el dinero, ni de división de bienes, pero sí que tiene grandes diferencias por la custodia de Sasha y Milan. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Supuestamente, Shakira querría irse de Barcelona y fijar residencia en Miami. Ante esto, Gerard Piqué se habría negado, pues no quiere estar lejos de sus hijos y tampoco generarles más cambios como una mudanza a otro país. Por otro lado, también aseguran que lo único que amarraba a la colombiana a Barcelona era el futbolista, puesto que la misma no tienes muchas amistades en el país ibérico. Por lo pronto, la intérprete del “Waka Waka” disfruta de sus días de vacaciones. Aquí les dejamos la primera canción que Shakira le dedicó al padre de sus hijos: “Me Enamoré“.

