Gerard Piqué y Clara Chía Marti ya viven juntos. Shakira será implacable en corte

El drama de Shakira y Gerard Piqué sigue de mal en peor. Ahora dicen que el futbolista del FC Barcelona y su nueva novia Clara Chía Marti ya viven juntos en un apartamento de lujo en Barcelona, España. Además aseguran que ya sus hijos Milan y Sasha han convivido con la nueva pareja del catalán. Por su parte, el corresponsal de El Gordo y La Flaca, Jordi Martin confirmó que Shakira ya tiene las pruebas en su mano y que podría ser implacable en corte.

Es un hecho, Gerard Piqué tiene una nueva relación y no piensa esconder más a su novia Clara Chía Marti. Misma que aseguran fue la tercera en discordia en la ruptura de la relación que mantuvo el futbolista con Shakira durante doce años. El paparazzi Jordi Martin, quien tiene más de una década detrás de la ex pareja, asegura que esta relación tiene tiempo y que la intérprete del Waka Waka lo sabía. Por esto, el deportista y su novia ya vivirían juntos en el apartamento de soltero de Gerard en Barcelona. ¿Qué pensará #Shakira de esto? https://t.co/jBIwfmuqyD— Univision (@Univision) August 29, 2022

Fuentes cercanas a Gerard Piqué han asegurado que el mismo cree que fue la propia Shakira la que entregó las fotos de Clara Chía Marti a la prensa. Mismas en donde se veía el futbolista agarrado de mano de la joven de 23 años y llegando a la boda de su mejor amigo. Estas fotos salieron en la portada de la revista Hola y le han dado la vuelta al mundo. Ahora el propio corresponsal sostiene que los nuevos tórtolos ya hacen vida de pareja con convivencia y todo. View this post on Instagram A post shared by Revista ¡HOLA! (@holacom)

Por supuesto que esto deja muy mal parado a Gerard Piqué. Es toda la prensa negativa que ningún famoso desea tener. Shakira por su parte quiere la custodia completa de sus hijos Sasha y Milan, pues según dicen quisiera regresar a vivir a Miami. Al parecer, la cantante no tiene muchos amigos en Barcelona y desde el comienzo de su relación jamás se llevó bien ni los compañeros de su ex pareja, ni con las esposas de los mismos. View this post on Instagram A post shared by Jordi Martin (@jordimartinpaparazzi)

Por eso el paparazzi Jordi Martin ha dicho que publicará más pruebas de las infidelidades de Gerard Piqué y hasta le mandó un contundente mensaje al mismo en Twitter: “Esta semana te quitaré la careta

Gerard Piqué. Le explicaré al mundo entero cómo se produjo la gran traición. Ya le he hecho llegar a

Shakira que tengo las pruebas de cuándo, cómo y dónde la engañaste”. Esta semana te quitaré la careta @3gerardpique Le explicaré al mundo entero como se produjo la gran traición. Ya le he hecho llegar a @shakira que tengo las pruebas de cuando, como y donde la engañaste. pic.twitter.com/J9FoBBXMJb— Jordi Martin (@jmartin_ibz) August 28, 2022

Esto pone en una posición de ventaja a Shakira. Según las leyes en España, si se comprueba una infidelidad bajo convivencia y además, uno de los padres “pone en riesgo el bienestar emocional y físico de algún menor”, la custodia compartida es algo difícil de obtener. Recordemos que este mismo corresponsal de El Gordo y La Flaca captó en días recientes a Gerard Piqué llevando a su hijo Milan en el asiento delantero de su auto. Acto que está prohibido también según las leyes del país ibérico. Pruebas como estas son las que le haré llegar esta semana a @shakira @3gerardpique lleva a su hijo Milán de copiloto cuando está totalmente prohibido ya no reúne ni la edad ni la estatura. Se pasa semáforos en rojo poniendo en riesgo la salud de sus hijos. pic.twitter.com/X15QjrqtQ1— Jordi Martin (@jmartin_ibz) August 29, 2022

