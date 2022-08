Gerard Piqué cometió más infidelidades a Shakira y corresponsal de El Gordo y La Flaca las publicará

Gerard Piqué sigue en el ojo del huracán y las cosas se complicaron más para él. El corresponsal de El Gordo y La Flaca y paparazzi, Jordi Martin, quien tiene más de una década dedicado a cubrir todo lo respecta a estos dos famosos, advirtió al astro del FC Barcelona que mostrará más evidencias de sus infidelidades y no sólo esta última con Clara Chía Martí. “Esta semana te quitaré la careta Gerard Piqué. Le explicaré al mundo entero como se produjo la gran traición. Ya le he hecho llegar a Shakira que tengo las pruebas de cuándo, cómo y dónde la engañaste”, aseguró.

Esta semana te quitaré la careta @3gerardpique Le explicaré al mundo entero como se produjo la gran traición. Ya le he hecho llegar a @shakira que tengo las pruebas de cuando, como y donde la engañaste. pic.twitter.com/J9FoBBXMJb — Jordi Martin (@jmartin_ibz) August 28, 2022

A través de su cuenta de de Twitter, Jordi Martin también dijo: “Pruebas como estas son las que le haré llegar esta semana a Shakira. Gerard Piqué lleva a su hijo Milan de copiloto cuando está totalmente prohibido ya que no reúne ni la edad ni la estatura. Se pasa semáforos en rojo poniendo en riesgo la salud de sus hijos”. Esto no hacía referencia a las infidelidades del central del FC Barcelona, pero sí lo que siguió: “Esta semana saldrán varias cosas que no dejan en buen lugar a Gerard. Yo sacaré dos infidelidades. Una en 2016 y la de Clara Chía que es terrible cómo engañó a Shakira. Es repugnante cómo se fraguó el engaño”, aseguró el corresponsal de El Gordo y La Flaca. Esta semana saldrán varias cosas que no dejan en buen lugar a Gerard. Yo sacaré dos infidelidades. Una en 2016 y la de Clara Chia que es terrible como engañó a @shakira Es repugnante como se fraguó el engaño.— Jordi Martin (@jmartin_ibz) August 29, 2022

Jordi Martin hace poco fotografió a Shakira y dijo que jamás la había visto tan triste y que era imperdonable que Gerard Piqué se estuviera comportando así con la misma. Ella permitió que el reportero de El Gordo y La Flaca la fotografiara, pero no sin antes hacerle una petición: “No me preguntes nada delante de los niños”. A lo que el español accedió sin dudarlo. View this post on Instagram A post shared by Jordi Martin (@jordimartinpaparazzi)

Este es el mismo corresponsal al que Gerard Piqué le destruyó el celular delante de sus hijos Sasha y Milan. Recordemos que la colombiana tendría pensado dejar Barcelona y regresar a Miami. Gerard Piqué, según informa el propio Jordi Martin, no quiere permitirlo. Así que todo parece indicar que la custodia de los pequeños se debatirá en corte.

Si Jordi Martin le entrega pruebas a la intérprete de “Te Felicito” y esta a su vez comprueba infidelidades que ocurrieron bajo convivencia, amén de este último video con Milan al frente del auto, seguramente Gerard Piqué no la tenga nada fácil ante juez. Habrá que esperar a ver qué dice el propio paparazzi, quien prometió exponer al futbolista en las próximas horas.

Hasta el momento del cierre de esta nota ninguna de las compañías de relaciones públicas de los artistas habían ofrecido un comunicado oficial al respecto. View this post on Instagram A post shared by Jordi Martin (@jordimartinpaparazzi)

