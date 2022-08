Clara Chía Marti, novia de Piqué, posa en calzón y medias hasta la rodilla

La novia nueva de Gerard Piqué, Clara Chía Marti, es toda una celebridad por justamente ser, en teoría, la tercera en discordia en la relación de doce años que sostuvo el central de FC Barcelona con Shakira. Por supuesto, múltiples fotos han salido a relucir en las diferentes redes sociales. En una de ellas, la estudiante de 23 años posa con calzón y medias hasta la rodilla en un ventanal cerquita del mar.

La belleza de Clara Chía Marti no se discute. Es una rubia muy guapa con un cuerpazo de envidia. Muchas personas siguen hablando del parecido de la novia de Gerard Piqué y Shakira. Pero, aunque ambas llevan o han llevado el cabello rubio, otra semejanza ha salido al tapete. La sensualidad de ambas. Clara, al igual que la colombiana no pone reparo en posar frente a la cámara y si es con una sensual ropa interior, pues mucho más. View this post on Instagram A post shared by Clara Chia (@clara.chia.oficial)

Shakira también lo ha hecho en el pasado. Además, Clara Chía Marti es fanática del mar y las redes sociales se han inundado de fotos en bikini de la nueva novia de Gerard Piqué. Esto sin mencionar las imágenes y video de ellos en el concierto de Dani Martín, donde ambos cantaron y se besaron en público por primera vez y en compañía del padre del astro del FC Barcelona. View this post on Instagram A post shared by 🅴🅻 🆃🅴🆁🆁🅸🅱️🅻🅴 (@elterribleradio)

Una vez estas imágenes recorrieron el mundo, Shakira se le fue a la yugular a Gerard Piqué. Distintos medios internacionales han dicho que el futbolista rompió un acuerdo legal que tenía con la intérprete de “She Wolf” y la misma lo llevará a juicio para conseguir la custodia completa de sus hijos Sasha y Milan. Por lo pronto, les dejamos el éxito de Shakira y Rauw Alejandro “Te Felicito”. Mismo que dicen le compuso la colombiana a Piqué.

