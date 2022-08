Clara Chia Marti, novia de Gerard Piqué, hace video con el tema ‘Te Felicito’ de Shakira... Sí, así como lo lees, la canción que la intérprete colombiana cantó junto a Rauw Alejandro, y que todo indica que se inspiró en la decepción que vive con el padre de sus hijos.

En bikini, moviendo las caderas, el sello de Shakira desde que la conocemos, la rubia de 23 años, nacida en Barcelona, y a la que ya Piqué no oculta, realizó el video que se subió a la cuenta creada por sus fans, y que tiene de fondo el ‘Te Felicito’ ¿qué parte de la canción eligió para mostrar sus curvas?

“Te felicito, que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show, te felicito que bien actúas”.

El post del video se subió hace 3 días, uno antes que Jordi Martínez, el paparazzi español que actualmente colabora con ‘El Gordo y la Flaca’, consiguiera las primeras imágenes exclusiva de Clara y Piqué en un concierto a los abrazos y los besos.

Por supuesto, los seguidores o fans de Shakira de inmediato reaccionaron al video de Clara con la canción de ‘Te Felicito’, y dejaron todo tipo de comentarios.

“Querida Clara… Si pasaste de amante a titular, recuerda que tu puesto de amante quedó vacante“.

“Menuda provocación y q bajo cae esta señora con poner esa canción. A tu edad ese cuerpo es normal . Cuando tengas hijos y la edad de Shakira a ver dónde estás, querida”.

“Ahí se ve lo que es UNA PROVOCADORA e irrespetuosa y se nota que la sombra de Shakira la aterroriza que hasta tiene que hacer lo mismo que ella para estar con el otro, pero ante los ojos siempre será la mujer que daño un hogar y dejo a unos hijos sin familia, que disfrute lo que pueda porque el carma existe y le llegará lo suyo”.

“Lo haces a tono de burla poner una cancion de shakira.. 😂 pero la burla eres tu, ella era la esposa y tu la amante ..! UBICATE”.

“Hasta para hacerse notar debe poner la canción de la reina. Sabiendo que ella es una vulgar amante“.

“Aprovecha tus 15 minutos de fama. Por que tan pronto pasen ya no serás nada. Nadie se acordara de ti. Tú no vas a dejar un legado, tu no estas haciendo historia. Te pegas de la fama de los demás para surgir? Tan poco eres? Crees que con publicar este tipo de videos te vas a ganar el respeto de la gente? Ojalá la vida no se encargue de cobrar todo el dolor que estas produciendo en la vida de unos niños inocentes. Te felicito QUE BIEN ACTUAS👏👏👏👏🤮👎”.

Estos son algunos de los cientos de comentarios que recibió Clara Chia en dicho post, en su mayoría despertando indignación.

¿Quién es Clara Chia Marti?

Clara Chia Marti es una joven de 23 años que Piqué habría conocido en una discoteca de Barcelona donde ella trabajaba de promotora. Luego la contrato para ser parte del departamento creativo de una de sus empresas, Kosmos. Fue ‘Chisme No Like’ conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, el primer show que dio detalles de la joven, el nombre y que incluso había convivido ya con Mila y Sasha, los hijos de Piqué y Shakira, quienes estuvieron en un convivio deportivo de la empresa en donde estaba la joven.

Si bien el mismo show había confirmado que la pareja había establecido un convenio en donde ninguno de los dos podía mostrarse con pareja por lo menos el primer año, este fin de semana el futbolista del Barça decidió romperlo y ya no solo no se oculta, sino que hasta la besa en público.

