Shakira hace petición a paparazzi mientras la fotografía junto a Sasha y Milan

El paparazzi Jordi Martin, mismo que tiene muchos años siguiendo a Gerard Piqué y a Shakira para llevarles de primera mano las fotos y acontecimientos a sus millones de fans en el mundo, ha vuelto a fotografiar a la colombiana mientras estaba de paseo con Milan y Sasha. Sin embargo, esta vez la intérprete de “Ojos Así” fue la que hizo una petición al corresponsal de El Gordo y La Flaca.

“Llevo 12 años detrás de Shakira La he seguido por medio mundo. Al día siguiente de que las imágenes de Gerard Piqué besándose con Clara dieran la vuelta al planeta, me fui a casa de Shakira

La vi más triste y desolada que nunca. Aún y así quiso regalarme este reportaje que mostramos en exclusiva en El Gordo y La Flaca. Quiero darle las gracias porque sé lo mal que lo está pasando. Las parejas pueden romper y no pasa absolutamente nada pero Gerard Piqué está actuando mal y está haciendo daño. Shakira solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mí disparar estas imágenes, creedme. Desde aquí, animo que saldrás de esta #shakira”, fueron las palabras del paparazzi Jordi Martin, quien ventiló la petición que le hubiese hecho la intérprete de “Te Felicito”. View this post on Instagram A post shared by irem loves shakira ღ (@shakiragiddy)

Durante el fin de semana se hicieron públicas las imágenes y el video donde Gerard Piqué se besa y disfruta de un concierto de Dani Martín junto a su nueva novia Clara Chía Martin. Misma que tuvo hasta hace poco redes sociales y que, por “protección” del astro del FC Barcelona, cerró para preservar su identidad por un buen tiempo. Pero ya han hecho su primera aparición como pareja y en compañía del padre del futbolista. View this post on Instagram A post shared by 🅴🅻 🆃🅴🆁🆁🅸🅱️🅻🅴 (@elterribleradio)

Por otro lado, más imágenes se han filtrado de la bella rubia de 23 años en la que posa en ropa interior y en bikini desde la playa. Al darse a conocer todas estas fotos, se comprueba que las imágenes y videos que habían salido anteriormente de Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía Marti eran ciertas y que se trataría de la misma jovencita que trabaja con él y que aseguran los internautas se parece mucho a Shakira.

Mientras algunos paparazzis y periodistas se han inclinado en apoyar a Shakira, ciertamente nadie puede conocer lo que sucede a puertas cerradas. Por otro lado, medios locales en España han preferido mantenerse ecuánimes. Consideran a Gerard Piqué una figura importante no solo dentro del deporte sino por todas las inversiones que tienen justamente en empresas audiovisuales como “Kosmos Studios”. Misma en la que trabaja su novia Clara Chia Marti. View this post on Instagram A post shared by Kosmos (@kosmosofficial)

Por ahora y para olvidar este momento que para unos representa la felicidad de su ídolo Piqué pero que para otros significa uno de los momentos más duros de quien también es la ídolo de muchos, Shakira, Les dejamos su último videoclip con Black Eyes Peas y David Guetta, “Don’t You Worry”. El cual acumula hasta el momento 73 millones de reproducciones en Youtube.

