Lili Estefan compara la separación de Shakira y Piqué con su divorcio

Lili Estefan compara la separación de Shakira y Gerard Piqué con su divorcio… Sí este miércoles, en ‘El Gordo y la Flaca’, con Raúl de Molina hablaron de las fotos que tomó en exclusiva su corresponsal Jordi Martínez, al futbolista con su nueva pareja, Clara Chaí Martí y no pudieron evitar recordar lo que vivió la sobrina de Emilio Estefan hace algunos años.

“¿Tú viviste un divorcio, Lili, sabes lo difícil que es todo esto?“, le dijo sin anestesia Raúl, a lo que Lili, le respondió con la mayor sinceridad, porqué el de ella no había tenido el tenor del escándalo del de Shakira.

“Yo no tuve que pasar lo de Shakira porque las fotos del paparazzi se compraron, además la prensa fue muy respetuosa conmigo”, confesó Lili sobre el triste episodio que vivió cuando descubrió que su esposo, de más de 25 años y padre de sus dos hijos, le había sido infiel.

¿Cómo fue que se enteró Lili? Igual que Shakira, por un paparazzi que le habían tomado a su en ese momento esposo, Lorenzo Luaces, con su amante, quien es actualmente su pareja. El fotógrafo se acercó a la producción de ‘El Gordo y la Flaca’ y se las ofreció. Su jefa se comunicó con ella y la Flaca, junto a su tío Emilio decidieron comprar las imágenes para sacarlas del mercado y evitar el escándalo y el dolor a sus hijos, Lorencito y Lina.

El resto es historia conocida, luego de un par de años en corte terminaron divorciándose, Lili aún no ha rehecho su vida, ni apostado al amor, y su ex, con quien no se habla desde ese momento, sigue con la mujer con la que fue descubierto por el paparazzo.

Pero volviendo a Shakira y Lili, la Flaca volvió a mostrar su descontento por cómo Piqué está manejando la situación con su nueva pareja, para Estefan lo está haciendo muy mal, debió esperar por respeto a Shakira y sus hijos, Milan y Sasha, un tiempo más hasta hacer público todo.

