Gerard Piqué y Clara Chía Martí tomados de la mano y juntos en una boda en La Costa Brava

Hace pocos días Gerard Piqué y Clara Chía Martí se dejaron ver en un concierto de Dani Martín en España donde se dieron caricias y besos. Ahora el paparazzi español y corresponsal de El Gordo y La Flaca ha fotografiado al astro del FC Barcelona y ex de Shakira con su nueva novia en la boda de uno de los mejores amigos de de él, Albert Pedret con Anna Tormo, a la que asistieron juntos en La Costa Brava. Las imágenes las ha publicado de manera exclusiva la revista Hola edición España.

Hemos visto muchas fotos de Clara Chia Martí en ropa interior y en bikinis. Esto amén del video y las imágenes que se hicieron públicas recientementes y por las que Shakira se le habría ido a la yugular a Gerard Piqué. Pero ahora el paparazzi Jordi Martin, mismo que tiene doce años siguiendo a la pareja para llevarle sus fans siempre los pormenores de lo que acontece por su vida, tiene las imágenes exclusivas de Gerard Piqué y Clara Chía Martin juntos llegando tomados de la mano a una boda en La Costa Brava de España. View this post on Instagram A post shared by Clara Chia Marti (@clara_chia_marti_fotos)

Esto rompería el acuerdo que supuestamente habrían hecho Shakira y Gerard Piqué a través de sus abogados: ninguno se dejaría ver con alguna nueva pareja por el tiempo de un año. Según el propio Jordi Martin, la intérprete de “She Wolf” le habría hecho una petición días atrás cuando la fue a fotografiar junto a sus hijos Sasha y Milan. View this post on Instagram A post shared by Clara Marti 🌸 (@_clarachiamarti_)

“Llevo 12 años detrás de Shakira. La he seguido por medio mundo. Al día siguiente de que las imágenes de Gerard Piqué besándose con Clara Chía Martí dieran la vuelta al planeta, me fui a casa de @shakira

La vi más triste y desolada que nunca. Aún y así quiso regalarme este reportaje que mostramos en exclusiva en El Gordo y La Flaca. Quiero darle las gracias porque sé lo mal que lo está pasando. Las parejas pueden romper y no pasa absolutamente nada pero Gerard está actuando mal y está haciendo daño. Shakira solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mí disparar estas imágenes, creedme. Desde aquí, énimo que saldrás de esta. #shakira”, fue lo que escribió Jordi Martin en su cuenta de Instagram donde claramente se inclina hacia el lado de la cantante colombiana. El mismo ha asegurado en el pasado conocer de las “andanzas” del futbolista y tener conocimiento desde hace un tiempo de la relación con la joven de 23 años. View this post on Instagram A post shared by Jordi Martin (@jordimartinpaparazzi)

Ahora Shakira y Gerard Piqué se verán las caras en los juzgados, donde se debatirán la custodia legal de sus hijos. Recordemos que la colombiana quería devolverse a vivir a Miami. Ahí residía antes de iniciar su relación con el central del FC Barcelona. Sin embargo, el mismo habría rechazado esta posibilidad pues lo alejaría físicamente de sus hijos. View this post on Instagram A post shared by 🅴🅻 🆃🅴🆁🆁🅸🅱️🅻🅴 (@elterribleradio)

Al parecer Gerard Piqué no piensa ocultar su amor y, tal como se había asegurado hace un tiempo, su círculo cercano ya conocería a su nueva novia Clara Chía Martí e incluso los padres del futbolista. Por lo pronto, aquí dejamos el tema musical que en teoría le habría compuesto Shakira a Piqué y en el que canta junto al puertorriqueño y novio de Rosalía, Rauw Alejandro, “Te Felicito“. Canción que alcanzó el mes pasado el número de la radio en España.

