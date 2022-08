VIDEO: Supuesta novia de Gerard Piqué podría estar embarazada y habría roto pacto con Shakira

La separación de Shakira y Gerard Piqué va de mal a peor, pues en esta ocasión habría un motivo aún más poderoso que podría evitar la anhelada reconciliación. De acuerdo al programa de espectáculos Chisme No Like, la supuesta pareja del futbolista del Barcelona, con quien le habría sido infiel a la cantante colombiana, estaría embarazada.

Y es que diversos medios han señalado a Clara Chía Martín como la detonante de la separación de la exitosa cantante sudamericana y el jugador español, y desde entonces ha ido surgiendo información sobre la joven de 23 años, entre ellas se dio a conocer que el seleccionado ibérico y su nueva pareja podrían estar esperando un bebé.

De acuerdo a lo revelado por Javier Ceriani y Elisa Beristain en una emisión más de Chisme no Like, se dio a conocer el supuesto embarazo de Clara Chía Martín, después de que hace unas semanas atrás también dieran a conocer que los padres de la ahora ex pareja estaban confabulando para que sus hijos no se separaran.

En una de sus transmisiones señalaron que los progenitores del futbolista le pidieron que no les presentara, por ahora a la joven de 23 años ya que les resultaba muy difícil e impactante el cambio luego de 12 años de relación con la colombiana.

Durante la última emisión del mencionado programa Elisa Beristain señaló que Gerard Piqué y la joven de 23 años ya se dejaron ver juntos en público sin ninguna precaución y lo que llamó la atención de la conductora es que “Clarita” lucía “medio panzoncita”, por lo que se cuestionó si eran gases provocados por la gastronomía española o si es porque se convertirá en madre próximamente.

Cabe mencionar que esto no fue todo lo que dijeron los conductores pues también dieron a conocer que supuestamente Shakira se encuentra sumida en una fuerte depresión debido a que Piqué sigue en contra de que se lleve a vivir a sus hijos a Miami, además, esto se suma a sus problemas legales que tiene con la Fiscalía de España por la supuesta evasión de impuestos.

En los últimos días ha circulado en diferentes medios una versión en la que se asegura que Piqué rompió un pacto con Shakira que acordaron al momento de separarse pues según señalan, la ahora expareja tenía acordado no exhibirse públicamente durante el primer año posterior a su ruptura, sin embargo, con la filtración de estas imágenes, el futbolista claramente habría faltado a su palabra, por lo que se cree que podría desatarse un nuevo conflicto legal entre la pareja.

