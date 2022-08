Gerard Piqué maneja a gran velocidad con su hijo Milan en el asiento de adelante por Barcelona

El ex de Shakira, Gerard Piqué, no la está teniendo fácil. Jordi Martin, paparazzi que amenaza con hacer públicas más infidelidades del astro del FC Barcelona ha pillado al deportista manejando a toda velocidad con su hijo Milan. Mismo que viajaba en el asiento de adelante del auto cuando esto está prohibido en Barcelona, España.

Pruebas como estas son las que le haré llegar esta semana a @shakira @3gerardpique lleva a su hijo Milán de copiloto cuando está totalmente prohibido ya no reúne ni la edad ni la estatura. Se pasa semáforos en rojo poniendo en riesgo la salud de sus hijos. pic.twitter.com/X15QjrqtQ1 — Jordi Martin (@jmartin_ibz) August 29, 2022

“Tengo un video de Piqué conduciendo con Milan de copiloto. Pero bueno, que Milan no puede ir de copiloto. Milan no reúne ni la estatura, ni la edad. Entonces saltándose semáforos en rojo con el niño de copiloto. Poniendo en riesgo la salud del niño. Entonces sí que se lo he hecho llegar a su equipo de comunicación de Shakira…”, dijo Jordi Martin. Este mismo es el paparazzi que publicó las fotos de Gerard Piqué con Clara Chía Marti asistiendo a la boda del mejor amigo del futbolista. Ir al minuto 6´06. Canal de Youtube de Canal de La Ciudad en Argentina.

Según las leyes en España, Jordi Marti estaría en lo cierto. “Respecto a los niños establece que menores de 10 años no podrán viajar en el asiento delantero del vehículo y menores de 2 años solo podrán viajar en el asiento posterior haciendo uso de una silla que garantice su seguridad y que permita su fijación a él, siempre y cuando el menor viaje únicamente en compañía del conductor…” reza un extracto de la Ley del Transporte en España en cuanto a los menores de edad. Milan, hijo de Shakira y Gerard Piqué estaría casi en la edad límite. Tiene 9 años.

Total que el también corresponsal de El Gordo y La Flaca dijo que le ha dado las pruebas al equipo de trabajo de Shakira y negó tener contacto directo con ella. Pero seguramente, la cantante colombiana use estas pruebas para debatirse la custodia total de sus hijos Milan y Sasha en corte. Esta semana te quitaré la careta @3gerardpique Le explicaré al mundo entero como se produjo la gran traición. Ya le he hecho llegar a @shakira que tengo las pruebas de cuando, como y donde la engañaste. pic.twitter.com/J9FoBBXMJb— Jordi Martin (@jmartin_ibz) August 28, 2022

Por otro lado, también están sonando rumores que Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía Marti estarían viviendo juntos en un apartamento de lujo en Barcelona. De hecho, hace unas semanas habíamos comentado también que los hijos de Shakira ya habían pasado tiempo juntos con la supuesta nueva pareja del futbolista. No en calidad la nueva novia de mi papá, pero sí en calidad de compañera de trabajo. Recordemos que, en teoría y como han confirmado las que destaparon la olla de manera pública en España, Laura Fa y Lorena Vázquez, “Las Mamarazzi”.

Mientras este drama entre Gerard Piqué y la intérprete de “Te Felicito” pica y se extiende sin tregua, ni piedad para ninguno de los involucrados, Shakira sigue cosechando éxitos en las plataformas de reproducción musical. El videoclip del tema que cantan junto al puertorriqueño y novio de Rosalía, Rauw Alejandro, ya acumula millones de reproducciones en Youtube.

Sigue leyendo:

Shakira presume su cuerpazo en Los Cabos, México con su hijos: Milan y Sasha

Madre de Shakira habla de Piqué a El Gordo y La Flaca: “… Tengo mucho que no hablo con él…”

Shakira bate la pechonalidad y celebra 12 años de su éxito “She Wolf”

Revelan los secretos que tendría el informe de Shakira contra Gerard Piqué para ganar la custodia de sus hijos

Shakira abre su chamarra, muestra el sostén y alcanza el número 1 en las radios de España