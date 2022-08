Gerard Piqué tenía una táctica para cometer infidelidades a Shakira, afirma Jordi Martin

Más problemas para Gerard Piqué. El ex de Shakira sigue en el ojo del huracán por sus supuestas infidelidades y por la reciente relación con una joven de 23 años de nombre Clara Chía Marti. El paparazzi Jordi Martin ha desvelado que el jugador del FC Barcelona tenía toda una táctica y trucos para poder evadir sospecha alguna de la intérprete de “Te Felicito“.

El también corresponsal de El Gordo y La Flaca ha asegurado a diversos programas de entretenimiento que Gerard Piqué cometía sus supuestas infidelidades a Shakira de manera muy estratégica. “Sé por dónde se mueve Gerard en Barcelona… Sé lo reservados de las discotecas que está. Las chicas que han estado con Gerard.. Gerard no deja rastro… Gerard, cuando conoce a una chica en una discoteca y se va a un hotel, la chica entra de primero y él entra por detrás…”, aseguró Jordi Martin para un programa argentino.

Además dice que los rumores de un posible affaire entre Gerard Piqué y la modelo Bar Refaeli eran ciertos. Asegura que le hizo unas fotos a Shakira abandonando Barcelona con 13 maletas: “Esa crisis venía motivada porque le había pillado mensajes con Bar Refaeli. Pero no solo fueron mensajes, fueron encuentros íntimos con Bar Refaeli”, terminó de afirmar sobre las supuestas infidelidades de Gerard Piqué a Shakira. Esta semana saldrán varias cosas que no dejan en buen lugar a Gerard. Yo sacaré dos infidelidades. Una en 2016 y la de Clara Chia que es terrible como engañó a @shakira Es repugnante como se fraguó el engaño.— Jordi Martin (@jmartin_ibz) August 29, 2022

Jordi Martin, quien hizo las fotos recientes que salieron en la revista Hola donde Gerard Piqué se ve caminado con su novia nueva Clara Chía Marti, asegura que la nueva pareja ya estaría viviendo junta en un lujoso apartamento en Barcelona. Según el paparazzi, le hizo llegar al equipo de Shakira más pruebas de infidelidades para que la cantante pueda debatirse en corte la custodia legal de sus hijos Sasha y Milan. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Sin embargo, nada de esto habría sido confirmado o negado de manera oficial por ninguno de los famosos, ni por los equipos sus representantes hasta el momento del cierre de esta nota.

