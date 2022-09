Gerard Piqué y su novia Clara Chía Martin tendrían un año engañando a Shakira

Más detalles se suman a la separación de Shakira y Gerard Piqué y a la controversia con la nueva novia del jugador el FC Barcelona, Clara Chía Marti. Según la periodista española Marisa Martín -Blázquez y Telecinco, la nueva pareja tiene un año engañando a la colombiana y no seis meses como han asegurado otros medios. Ver video aquí.

Al parecer, Shakira le descubre la aventura con la joven de 23 años. Ambos acuerdan trabajar en la relación y dejar atrás el desliz. Clara Chía Marti por su parte se habría sentido muy mal y comienza a salir con otro chico. Al Gerard Piqué enterarse que su actual novia andaba con otro, se molesta y decide buscarla para retomar la relación. Esto habría sido hace un año, mismo tiempo que asegura la periodista Marisa Martín – Blázquez estuvieron engañando a Shakira. Además afrima que la misma no le perdona el hecho de no haber sido honesto sino mentir durante todo este tiempo. View this post on Instagram A post shared by @clarachiamarti_91oficial

Supuestamente fue el propio Gerard Piqué el que le dijo a sus padres que la relación con Shakira ya no daba para más y que los niños aumentaban la presión. Los padres del jugador del Barça le instaron a separarse. Consideraban, según explica Marisa Martín, que era lo más sano y llevadero para todos. Ahí mismo la novia de Piqué, Clara Chía Martín fue presentada a la familia, pues ya compartía durante todo ese año con varios amigos del catalán. De hecho, la boda de sus mejor amigo fue el lugar donde el paparazzi Jordi Marti le hizo las fotos Clara y Gerard tomados de la mano que aparecieron luego en la revista Hola. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Todo indica que estos tórtolos ya viven juntos en el apartamento de lujo de Gerard Piqué en Barcelona. También se han dado a conocer más detalles de Clara Chía Marti, como tiene una familia adinerada y un papá abogado con uno de los mejores bufetes de la ciudad. También que la joven habría estudiado en el mismo colegio que los hijos de Lionel Messi y Pep Guardiola. Esto sin mencionar que muchos afirman que la nueva pareja de Piqué supuestamente ya habría conocido a sus hijos Sasha y Milan en un evento de la compañía Kosmos, donde él es el accionista mayoritario.

