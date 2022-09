Piqué amenaza a medios de comunicación, exige respeto y anuncia acciones legales

Abogados del FC Barcelona emitieron un comunicado en nombre de Gerard Piqué ante la ola de noticias y rumores en torno a su relación con su nueva novia Clara Chía Marti. Esto luego de su separación de la cantante colombiana Shakira. El documento exige respeto a la vida privada del futbolista y anuncia que tomará medida legales si paparazzis y medios de comunicación le siguen persiguiendo.

“Desde que el pasado 4 de junio Shakira y Gerard Piqué confirmaran su separación a través de un comunicado conjunto, se han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre el jugador, su familia y su vida personal y, por tanto, privada. Estos reportajes e imágenes ocasionan no solo un daño a su honor y un perjuicio a su imagen, sino un grave atentado contra los derechos de sus hijos, cuya seguridad y protección representan para él su mayor preocupación. Al mismo tiempo, el seguimiento de algunos medios y paparazzi ha sido continuo, viéndose nuestro cliente obligado a alterar su rutina diaria con el único fin de proteger a sus hijos, a su familia y a su entorno más cercano.

Gerard Piqué ha respetado siempre la actividad de los medios de comunicación y su derecho a la información, y es plenamente consciente del papel fundamental que desempeñan en nuestra sociedad. No obstante, en las últimas semanas se han producido intromisiones que traspasan los límites de la legalidad, por lo que nuestro cliente se ha visto en la obligación de solicitar medidas cautelares de alejamiento y emprender acciones legales contra quienes alteran su vida familiar y vulneran los derechos de sus hijos, dado que el único objetivo de Gerard Piqué es garantizar su bienestar y restablecer sus derechos de intimidad, seguridad y tranquilidad.

Nuestro cliente quiere agradecer a través de este comunicado el respeto y el rigor informativo mostrados por algunos medios y confía en que todo se resuelva de la mejor forma posible, aplicando siempre la sensatez y el sentido común”, reza el comunicado del ex de Shakira que fue publicado a nombre del mismo y redactado por el equipo legal del FC Barcelona.

Jordi Marti ha sido uno de los paparazzis que ha seguido a la ex pareja durante más de 12 años. Junto a él, hay otros paparazzis más. Así como las conductoras de Las Mamarrazzis. Sin embargo, el también corresponsal de El Gordo y La Flaca fue el que tomó las fotos que se publicaron en la revista Hola recientemente. También ha dicho que le ha hecho llegar al equipo de Shakira más pruebas de supuestas infidelidades. El reportero estuvo siguiendo a Gerard Piqué al inicio de la separación y el futbolista le habría destruido el celular en uno de esos encuentros.

Lo cierto es que no solo este paparazzi, la prensa mundial ha estado muy atenta de lo que sucede en torno a esta polémica separación y por supuesto, la nueva relación de Gerard Piqué y Clara Chía Marti. Así como también lo que sucede con la cantante colombiana, Shakira. Lo cierto es que el deportista ha tomado una acción determinando y el FC Barcelona así lo dejó saber. View this post on Instagram A post shared by Entre Famosos MX (@entrefamososmx)

